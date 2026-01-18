ICONSPORT_282705_0072
Vinicius Jr

Esp : Vinicius hué, il insulte les supporters du Real

Liga18 janv. , 11:40
parMehdi Lunay
Très en colère après l'humiliation subie par le Real à Albacete mercredi, les supporters madrilènes ont accueilli durement leurs joueurs au Bernabeu. Vinicius a été particulièrement visé par les huées. Le Brésilien l'a mal vécu tout comme un journaliste.
Real Madrid-Levante a été le théâtre des règlements de compte au stade Santiago-Bernabeu samedi. Dans une semaine marquée par l'éviction de Xabi Alonso et l'élimination en coupe du Roi contre Albacete (D2), le public madrilène a exprimé son mécontentement. Les huées ont été constants pendant le match, visant le président Florentino Perez et les joueurs. Vinicius Jr a été l'une de leurs cibles favorites. L'état d'esprit du Brésilien depuis plusieurs mois et son rôle dans le départ de son entraîneur n'ont pas été digérés.

Vinicius contraint de quitter le Real ?

Héros du Real Madrid pendant plusieurs années avec deux Ligue des champions gagnées, Vinicius n'a pas supporté ce traitement. Après le match de samedi, il a vite quitté la pelouse sans un regard pour ses supporters. Le Brésilien était agacé et il n'était pas le seul. C'est aussi le cas du journaliste espagnol Juanma Rodriguez. Collaborateur de l'émission El Chiringuito notamment, il y voit de l'ingratitude pour un symbole du club.
« Ils ont hué Vinicius plus que Lamine Yamal. À eux tous, ils n'ont pas une seule cellule cérébrale », a t-il posté énervé sur X avant de supprimer son message. Grand fan de l'ailier brésilien, Rodriguez estime même que ce dernier devrait s'en aller pour punir les supporters. « J’ai envie de jeter l’éponge et de lui dire : « Écoute, gamin, fiche le camp ! » », a t-il lâché. Une issue de plus en plus probable alors que Vinicius n'a pas encore prolongé son contrat au Real Madrid, lequel court jusqu'en 2027.
