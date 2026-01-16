real perez s enerve il boucle un transfert a 100 me iconsport 234382 0001 392987

Le Real pique une colère et vire 4 joueurs

Liga16 janv. , 20:30
parEric Bethsy
0
Sans surprise, l’élimination du Real Madrid en Coupe du Roi passe mal en interne. La direction a remarqué de mauvais comportements et se tient prête à sanctionner les joueurs concernés pendant ce mercato hivernal.
C’est la crise au Real Madrid. Quelques jours après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone (3-2), revers qui a précipité le départ de l’entraîneur Xabi Alonso, les Merengue ont enchaîné avec une humiliation en Coupe du Roi. Mercredi soir, l’équipe désormais entraînée par Alvaro Arbeloa s’est inclinée face à Albacete (3-2). La Maison Blanche devait composer avec de nombreux absents. Mais une élimination dès les huitièmes de finale contre l’actuel 17e de deuxième division passe mal.
La direction madrilène ne l’accepte pas. D’autant que certains comportements ont déplu en interne. Alors que le changement de coach était censé provoquer une réaction, quatre joueurs se sont distingués avec un mauvais état d’esprit. Le média Defensa Central cite les noms d’Andriy Lunin, Fran Garcia, Eduardo Camavinga et de Vinicius Junior. Tous auraient agacé les dirigeants, à tel point qu’ils pourraient être poussés vers la sortie dès cet hiver en cas d’offre satisfaisante. Le coup de pression traduit bien la colère du Real Madrid après ces deux trophées laissés en route en l’espace de quelques jours.

Remonté, le géant de Liga considère que l’effectif est suffisamment armé pour atteindre les objectifs fixés. Le problème identifié ne concerne que la mentalité du vestiaire jugée défaillante. Peu habitué à recruter en janvier, le Real Madrid ne devrait pas se renforcer d’ici la fin du mercato hivernal. L’arrivée d’un ou plusieurs renforts aurait pu amener un nouveau souffle. Mais les décideurs comptent sur le discours d’Alvaro Arbeloa pour secouer le groupe. En tant qu’adepte de la méthode José Mourinho, le nouveau coach madrilène devra hausser le ton.
0
