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Messi est cramé, les socios du Barça n’en veulent plus

Liga16 mars , 16:00
parEric Bethsy
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Pendant l’élection présidentielle du FC Barcelone, les socios blaugrana ont participé à un sondage sur Lionel Messi. Les résultats sont clairs, les membres du club catalan sont nettement défavorables à un retour de l’Argentin en tant que joueur.
Joan Laporta n’a manifestement pas souffert des accusations de Xavi. Durant la campagne du président réélu à 68,18%, l’ancien entraîneur du FC Barcelone avait accusé le dirigeant de s’être opposé au retour de Lionel Messi après son passage au Paris Saint-Germain. Il faut croire que les socios n’ont pas cru à la version du technicien. On peut aussi imaginer que les membres du club catalan ne tiennent pas forcément à revoir la Pulga sous le maillot des Blaugrana.
C’est effectivement le message transmis à travers un sondage réalisé par la chaîne TV3 et Catalunya Radio. Interrogés au sujet d’un éventuel retour du milieu offensif de l’Inter Miami, seulement 10% des socios ont validé la signature de Lionel Messi en tant que joueur. C’est très peu, surtout lorsque l’on compare le chiffre aux 55% qui demandent uniquement à ce qu’un match amical soit organisé en l’honneur de l’Argentin. Le sondage met également en lumière les 28% de socios qui verraient plutôt l’octuple Ballon d’Or comme président d’honneur du Barça, ainsi que les 6% qui s’opposent tout simplement à son retour, et ce peu importe les conditions.

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Autant dire que les socios ne considèrent plus Lionel Messi comme un joueur de haut niveau. Même s’il a de grandes chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine, le natif de Rosario n’a plus l’image du joueur capable de faire basculer les matchs sur une inspiration, et encore moins de répondre aux exigences défensives du coach Hansi Flick. Le président réélu Joan Laporta, en froid avec Lionel Messi, a quand même ouvert la porte à son retour « de la manière qu’il voudra ».
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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