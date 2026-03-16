Messi est cramé, les socios du Barça n’en veulent plus

Pendant l’élection présidentielle du FC Barcelone, les socios blaugrana ont participé à un sondage sur Lionel Messi. Les résultats sont clairs, les membres du club catalan sont nettement défavorables à un retour de l’Argentin en tant que joueur.

Joan Laporta n’a manifestement pas souffert des accusations de Xavi. Durant la campagne du président réélu à 68,18%, l’ancien entraîneur du FC Barcelone avait accusé le dirigeant de s’être opposé au retour de Lionel Messi après son passage au Paris Saint-Germain. Il faut croire que les socios n’ont pas cru à la version du technicien. On peut aussi imaginer que les membres du club catalan ne tiennent pas forcément à revoir la Pulga sous le maillot des Blaugrana.

C’est effectivement le message transmis à travers un sondage réalisé par la chaîne TV3 et Catalunya Radio. Interrogés au sujet d’un éventuel retour du milieu offensif de l’Inter Miami, seulement 10% des socios ont validé la signature de Lionel Messi en tant que joueur. C’est très peu, surtout lorsque l’on compare le chiffre aux 55% qui demandent uniquement à ce qu’un match amical soit organisé en l’honneur de l’Argentin. Le sondage met également en lumière les 28% de socios qui verraient plutôt l’octuple Ballon d’Or comme président d’honneur du Barça, ainsi que les 6% qui s’opposent tout simplement à son retour, et ce peu importe les conditions.

Autant dire que les socios ne considèrent plus Lionel Messi comme un joueur de haut niveau. Même s’il a de grandes chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine, le natif de Rosario n’a plus l’image du joueur capable de faire basculer les matchs sur une inspiration, et encore moins de répondre aux exigences défensives du coach Hansi Flick. Le président réélu Joan Laporta, en froid avec Lionel Messi, a quand même ouvert la porte à son retour « de la manière qu’il voudra ».