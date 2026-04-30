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Klopp refuse le Real Madrid, il dit pourquoi

Liga30 avr. , 19:30
parGuillaume Conte
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Le Real Madrid ne passe pas de petites annonces, mais cherche un entraineur pour la saison prochaine. Ce ne sera a priori pas Jurgen Kloipp qui cible un autre défi.
Une nouvelle saison sans titre, c’en est trop pour le Real Madrid, qui n’a pas réussi à tenir avec Xabi Alonso, et va montrer la sortie à Alvaro Arbeloa qui avait hérité de la situation cet hiver. L’entraîneur espagnol avait une petite chance de rester s’il parvenait à redresser la situation, mais le mal semble profond et il faut trouver quelqu’un capable de donner un nouveau souffle aux Merengue, de gérer les égos, et de ramener la culture de la gagne si présente dans l’histoire de la Casa Blanca.

Jurgen Klopp a un autre objectif que le Real

Si un retour de José Mourinho a été évoqué, il ne ravirait clairement pas les joueurs, qui ne veulent pas d’un entraineur aussi clivant et qui avait réussi à se mettre le Bernabeu à dos lors de son précédent passage. Le nom de Jurgen Klopp est également cité, et est même évoqué comme une priorité de Florentino Pérez. Pourtant, il faudra probablement faire sans l’ancien manager de Liverpool, qui a d’autres ambitions cet été. Si reprendre le chemin des bancs de touche le tente, le technicien allemand ne se voit pas vraiment au Real Madrid.
Selon José Felix Diaz, rédacteur en chef du journal AS, Jurgen Klopp ne sera pas le prochain entraineur du Real Madrid. Son ambition est de récupérer la sélection allemande après la Coupe du monde. Le directeur général de la branche football chez Red Bull s’est fixé cet objectif qui lui tient à coeur, même si cela dépendra forcément des performances de la Mannschaft à la Coupe du monde cet été.
Pour le moment, c’est donc un boulevard qui est offert à un José Mourinho qui rêve de revenir à la Maison Blanche selon la presse espagnole. L’entraineur portugais est persuadé de pouvoir encore réaliser des grandes choses, après s’être quelque peu éloigné du plus haut niveau européen ces dernières années, à Tottenham, la Roma, Fenerbahçe ou au Benfica. Des grands clubs mais pas des candidats à la victoire finale en Ligue des Champions. Mais l’homme de Setubal est persuadé de pouvoir redonner au Real Madrid une Ligue des Champions tant attendue.
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