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Lionel Messi - Argentine

Espagne-Argentine annulé, Messi refuse de jouer à Madrid

Foot Mondial14 mars , 20:38
parCorentin Facy
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Initialement prévue au Qatar le 27 mars prochain, la Finalissima entre l’Argentine et l’Espagne va être annulée.
Une solution de repli avait été trouvée avec la possibilité de jouer la rencontre au Santiago Bernabeu de Madrid. Mais cette option a été refusée par le capitaine argentin Lionel Messi, formé au Barcelone. Aucun autre lieu n’a été trouvé et on se dirige donc vers une annulation et non un simple report de ce choc entre la vainqueur de la Copa America et le vainqueur de l’Euro, selon El Chiringuito.
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et ???? ont ils gagnés qq chose? c est du foot. vous avez 800M d ecart avec Lens. mdrr. tu vois ou pas? non tjs pas?...... ça va venir. tu sens la honte ou pas? entre 200M et 800M. d ecart ...... non tjs pas?

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3625106934340
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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