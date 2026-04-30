Le PSG a-t-il un problème avec ses ramasseurs de balle ?

Comme face à Chelsea, même si cela a fait moins de bruit, les ramasseurs de balle du PSG ont refusé de rendre le ballon à Manuel Neuer quand le PSG menait au score. Le Bayern a décidé de dénoncer ces actes.

Des ramasseurs de balle qui ne ramassent pas les balles et ne les donnent pas aux joueurs de l’équipe adverse, c’est une nouvelle mode dans le football moderne. Leur rôle a même été décuplé pendant la tristement célèbre finale de la Coupe d’Afrique des Nations, où les jeunes ramasseurs de balle marocains avaient même comme mission de voler la serviette d’Edouard Mendy pour éviter qu’il ne s’essuie les gants sous la pluie.

Vers la fin des ramasseurs de balle ?

Au PSG , c’est aussi une mode puisque dans le match face à Chelsea, un ramasseur de balle avait gardé le ballon pour éviter de le donner à Pedro Neto, qui s’en était agacé. Et c’est le joueur portugais qui avait du s’excuser pour avoir poussé le ramasseur de balle.

Cette fois-ci, c’est le Bayern Munich qui dévoile une vidéo sur ses comptes sociaux pour dénoncer le comportement des ramasseurs de balle du PSG mardi soir. Ces derniers refusant de donner le ballon à Manuel Neuer alors que le Bayern était mené au score, le gardien allemand a été obligé de confier un ballon à un membre de l’équipe s’occupant des réseaux sociaux du club bavarois derrière le but, afin d’être sûr de pouvoir le récupérer rapidement en cas de sortie.

Un problème récurrent pour le PSG mais aussi dans d’autres clubs, où les ramasseurs de balle sont briefés pour rendre ou non le ballon en fonction de qui le demande, ou du score. Pas vraiment très fair-play et le Bayern Munich a tenu à le laisser entendre sur sa publication.

Et dans beaucoup de réponses à ces publications, il est demandé à l’UEFA de veiller à ce que les ramasseurs de balle soient désormais supprimés ou remplacés par des personnes qui ne sont pas du club recevant et joueront le jeu.