Endrick ? Non, c'est la défense de l'OL qui fait trembler Rennes

OL-Rennes, c'est une première finale en Ligue 1 pour les deux équipes. Chez les Bretons, l'efficacité de la défense menée par Greif et Niakhaté impressionne.

Au milieu de la saison, quand l’OL se prenait à rêver de podium et Lens du titre de champion de France, tout le monde parlait du match de la 34e journée entre les deux équipes au Groupama Stadium. Mais pour continuer à croire en cet objectif, Lyon va devoir passer un premier test d’envergure ce dimanche à l’occasion de la réception de Rennes . Un choc entre deux équipes très en forme, et qui déterminera forcément qui sera le grand vainqueur ou le grand vaincu, de la course aux places pour la Ligue des Champions.

La défense de Lyon impressionne à Rennes

Du côté de Rennes, tout le monde est au courant qu’il s’agit d’un match européen avant l’heure. Mais ce qui inquiète presque le plus la formation de Franck Haise, c’est la solidité défensive d’une arrière-garde rhodanienne qu’il est bien difficile de prendre à revers. C’est ce que souligne Quentin Merlin en conférence de presse, au moment de se pencher sur le match de ce dimanche à Lyon.

« C’est une grosse équipe avec beaucoup de qualité en défense notamment. Ce sera un match avec beaucoup d’intensité et de duels, un rapport de force important. C’est une équipe qui aime bien avoir le ballon, comme nous. Il va falloir être efficace dans les deux surfaces. On s’est entraînés pour leur poser des problèmes. On les a bien analysés et on est déterminés à s’imposer là-bas », a livré l’ancien nantais, bien conscient que cela pourrait être capital de voir son équipe mettre à mal la défense lyonnaise. Car si l’attaque de l’OL pourtant menée par Corentin Tolisso et Endrick fait moins peur, cela pourrait aussi être une clé car le Stade Rennais a tout de même pris comme habitude de concéder beaucoup d’occasions à chaque match. Notamment depuis la sérieuse blessure de son jeune taulier Jérémy Jacquet.