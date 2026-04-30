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Endrick ? Non, c'est la défense de l'OL qui fait trembler Rennes

OL30 avr. , 19:00
parGuillaume Conte
1
OL-Rennes, c'est une première finale en Ligue 1 pour les deux équipes. Chez les Bretons, l'efficacité de la défense menée par Greif et Niakhaté impressionne.
Au milieu de la saison, quand l’OL se prenait à rêver de podium et Lens du titre de champion de France, tout le monde parlait du match de la 34e journée entre les deux équipes au Groupama Stadium. Mais pour continuer à croire en cet objectif, Lyon va devoir passer un premier test d’envergure ce dimanche à l’occasion de la réception de Rennes. Un choc entre deux équipes très en forme, et qui déterminera forcément qui sera le grand vainqueur ou le grand vaincu, de la course aux places pour la Ligue des Champions.

La défense de Lyon impressionne à Rennes

Du côté de Rennes, tout le monde est au courant qu’il s’agit d’un match européen avant l’heure. Mais ce qui inquiète presque le plus la formation de Franck Haise, c’est la solidité défensive d’une arrière-garde rhodanienne qu’il est bien difficile de prendre à revers. C’est ce que souligne Quentin Merlin en conférence de presse, au moment de se pencher sur le match de ce dimanche à Lyon.
« C’est une grosse équipe avec beaucoup de qualité en défense notamment. Ce sera un match avec beaucoup d’intensité et de duels, un rapport de force important. C’est une équipe qui aime bien avoir le ballon, comme nous. Il va falloir être efficace dans les deux surfaces. On s’est entraînés pour leur poser des problèmes. On les a bien analysés et on est déterminés à s’imposer là-bas », a livré l’ancien nantais, bien conscient que cela pourrait être capital de voir son équipe mettre à mal la défense lyonnaise. Car si l’attaque de l’OL pourtant menée par Corentin Tolisso et Endrick fait moins peur, cela pourrait aussi être une clé car le Stade Rennais a tout de même pris comme habitude de concéder beaucoup d’occasions à chaque match. Notamment depuis la sérieuse blessure de son jeune taulier Jérémy Jacquet.
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je sais que ça va pas forcément plaire mais Pierre Sage mérite le titre de coach.

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De toute façon il est cramé et c’est vrai que défensivement c’est pas ça

Le PSG a-t-il un problème avec ses ramasseurs de balle ?

non c'est contre l'esprit du sport

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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