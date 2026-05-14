Mbappé sifflé, banderole déchirée, ça chauffe à Madrid

Le retour de Kylian Mbappé lui a permis de récolter des sifflets dans un premier temps. Un match où le public madrilène se veut vindicatif, notamment contre Florentino Pérez.

Dans un match sans enjeu pour le Real Madrid , les Madrilènes recevaient Oviedo ce jeudi soir. Capitaine de l’équipe de France convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde quelques minutes plus tôt, Kylian Mbappé était de nouveau dans le groupe du Real pour cette rencontre. L’attaquant tricolore était remplaçant pour son retour de blessure, une décision assez logique. Néanmoins, quand le club espagnol a présenté ses remplaçants, Kylian Mbappé a eu droit à des sifflets, discrets mais bien réels.

Une situation déplaisante pour le Français, qui sait qu’il doit encore faire mieux avec le Real pour se faire définitivement adopter. Et retrouver le chemin des titres, plus que celui des buts pour son compteur personnel.

Néanmoins, ces sifflets ont eu le don d’excéder Florentino Pérez. Déjà bouillant mardi en conférence de presse, puis mercredi dans ses entretiens avec la presse espagnole, le président démissionnaire du Real Madrid afin de faire de nouvelles élections s’en est pris aux socios qui se trouvaient devant lui, pour tenter de leur faire comprendre qu’il ne fallait pas siffler Mbappé. En vain bien évidemment, les socios madrilènes ayant décidé de tomber sur celui qui devait prendre la succession de Cristiano Ronaldo à son arrivée à Bernabeu il y a deux ans de cela.

En première période, alors qu'un corner s'apprêtait à être tiré, un supporter a déployé une banderole s'attaquant à Florentino Pérez, mais un stadier l'a empêché de terminer son geste revendicatif et a déchiré la banderole en quelques secondes à peine.