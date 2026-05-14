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Mbappé sifflé, banderole déchirée, ça chauffe à Madrid

Liga14 mai , 22:00
parGuillaume Conte
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Le retour de Kylian Mbappé lui a permis de récolter des sifflets dans un premier temps. Un match où le public madrilène se veut vindicatif, notamment contre Florentino Pérez.
Dans un match sans enjeu pour le Real Madrid, les Madrilènes recevaient Oviedo ce jeudi soir. Capitaine de l’équipe de France convoqué par Didier Deschamps pour la Coupe du monde quelques minutes plus tôt, Kylian Mbappé était de nouveau dans le groupe du Real pour cette rencontre. L’attaquant tricolore était remplaçant pour son retour de blessure, une décision assez logique. Néanmoins, quand le club espagnol a présenté ses remplaçants, Kylian Mbappé a eu droit à des sifflets, discrets mais bien réels.
Une situation déplaisante pour le Français, qui sait qu’il doit encore faire mieux avec le Real pour se faire définitivement adopter. Et retrouver le chemin des titres, plus que celui des buts pour son compteur personnel.
Néanmoins, ces sifflets ont eu le don d’excéder Florentino Pérez. Déjà bouillant mardi en conférence de presse, puis mercredi dans ses entretiens avec la presse espagnole, le président démissionnaire du Real Madrid afin de faire de nouvelles élections s’en est pris aux socios qui se trouvaient devant lui, pour tenter de leur faire comprendre qu’il ne fallait pas siffler Mbappé. En vain bien évidemment, les socios madrilènes ayant décidé de tomber sur celui qui devait prendre la succession de Cristiano Ronaldo à son arrivée à Bernabeu il y a deux ans de cela.
En première période, alors qu'un corner s'apprêtait à être tiré, un supporter a déployé une banderole s'attaquant à Florentino Pérez, mais un stadier l'a empêché de terminer son geste revendicatif et a déchiré la banderole en quelques secondes à peine.
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Tu réponds a coté et fais semblant de pas voir ce que j'ai écris, vraiment prend le temps de lire ma réponse au dessus avec du recul et ose confirmer les raccourcis que tu me / nous prete. Et bordel j'ai envie de t'insulter on a JAMAIS dis que ca nous faisait honte d'etre representé par des noirs / arabes, encore plus quand ce sont des joueurs comme Kanté / Warren, bien au contraire ! Mais tu fais semblant de pas voir pour rester dans boucle victimaire en nous pretant des choses qu'on a JAMAIS SOUTENU, la pr le coup les mecs comme toi devraient etre censurer car c'est dangereux ce que tu dis

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@valdo Le débat est voué a lechec des le départ, jai hésite a participer au débat. Jai apporter des arguments, des questionnements, poliment, sans injure, sans jugement sur lavis de ceux qui ne voient pas comme moi. Mais ces peines perdues. Du moment que tu es blanc que tu te poses des questions et donnent ton opinion tu es rangé dans la catégorie fasciste.

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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