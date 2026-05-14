Adrien Thomasson, première recrue du Stade Rennais

Sans Kolo Muani ni Camavinga, avec Risser et Lacroix... La liste de Deschamps pour le Mondial 2026

Ok sur les causes que tu cites, mais que partiellement. Pourquoi un joueur noir ou beur ne pourrait pas être aussi technique et tactique quand il arrive à maturité? En plus de sa puissance physique? De plus Ben Arfa n'est pas caucasien et pourtant il était très technique et pas très physique... Ce n'est donc pas l'exclusivité des caucasiens. Qu'il y ait un souci au niveau des critères de la détection, ok. Pourquoi pas? Mais c'est un sujet de foot pas de représentativité. Je suis caucasien et oui je me fous que l'équipe de France soit à majorité black et beur. Parce que ce sont ceux qui sont choisi en fonction du jeu que veut mettre en place le sélectionneur. Et je me fous aussi du nombre de caucasiens. Je n'en ai pas besoin pour me sentir représenté. Je me sens représenté quand ceux qui portent ce maillot le respectent et sont fiers de le porter. Pas besoin qu'ils aient la même couleur de peau que moi. Sportivement je me félicite d'avoir Olise en EDF, moins en ce qui est de la représentativité. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de sa peau. Cependant, s'il est fier de porter le maillot de la France et d'être français alors ça me va. Mais je ne l'ai pas lu ni entendu. A un moment donné il faut finir par comprendre que la France, historiquement et telle qu'elle est actuellement n'est plus le pays des gaulois. La France elle est comme le foot. La France elle a changée.