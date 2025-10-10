mbappe est en forme ca change tout iconsport 267149 0109 397510

Mbappé entre dans les sales affaires du Barça

Liga10 oct. , 20:40
parEric Bethsy
0
A une quinzaine de jours du Clasico, le Français Kylian Mbappé a osé une déclaration inattendue sur Lamine Yamal. L’attaquant du Real Madrid regrette le traitement médiatique infligé à l’ailier du FC Barcelone.
C’est peut-être aussi ce qui explique les 321 points d’écart avec Ousmane Dembélé. Loin derrière le vainqueur du Ballon d’Or 2025, le deuxième Lamine Yamal a pu subir les effets du troisième critère. Les journalistes votants avaient pour consigne de prendre en compte la classe et le fair-play des joueurs. Et dans ce domaine, l'ailier du FC Barcelone n’a sans doute pas été aidé par son actualité.

L'Espagnol a beaucoup fait parler ces derniers mois à cause de différentes polémiques extra-sportives. On a notamment pointé du doigt sa fête d’anniversaire avec un spectacle de mauvais goût. A l’image de Kylian Mbappé, chacun a son avis sur le sujet. L’attaquant du Real Madrid, lui, considère que la presse n’a pas à se mêler de la vie privée du Blaugrana. « Je pense que ça se voit qu'il est passionné par le football, et c'est la seule chose qu'il ne peut pas perdre, la passion pour le football, a réagi le Français dans l’émission Universo Valdano sur Movistar+. Le reste, c'est sa vie privée, les gens parlent beaucoup de sa vie personnelle. »
« Moi je pense que les gens devraient le laisser tranquille. Ils doivent accepter qu'en football, c'est un grand joueur, mais dans la vie, c'est un garçon de 18 ans. A 18 ans, tout le monde fait des erreurs. On fait des choses bien, des choses mal. Au final, il aura son expérience de vie. Il saura ce qui est bon pour lui, ce qui est mal pour lui. Et au final, on doit seulement regarder ce qu'il fait sur le terrain. Le reste, ce n'est pas très important si ce n'est pas grave. C'est la seule chose. Mais c'est un joueur qui a un grand talent et j’espère qu’il va suivre le chemin qu'il veut. Je lui souhaite bonne chance », a commenté Kylian Mbappé, lui aussi exposé très jeune aux regards extérieurs.
0
