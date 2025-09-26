Lamine Yamal obsédé par les femmes, son agent est complice

Venu à Paris, avec sa famille, lundi, à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or, Lamine Yamal traîne derrière lui une réputation de fêtard et de serial lover. Une de ses ex estime que l'attaquant du FC Barcelone est littéralement obsédé par les femmes.

On le sait depuis cet été, et la fête qui a été organisée à l'occasion de son 18e anniversaire, Lamine Yamal aime s'entourer de jeunes femmes. Libre à chacun de faire ce qui lui plaît, mais compte tenu de l'énorme popularité du footballeur international du Barça, forcément de nombreuses choses ne peuvent pas rester secrètes. Et sur le site Mtmad.es , qui en Espagne fait la part belle aux influenceurs, Fati Vazquez, une jeune espagnole de 30 ans a fait des confidences sur sa relation avec Lamine Yamal.

L'agent de Lamine Yamal gère ses conquêtes féminines

Son agent gère son planning en organisant les journées avec les filles qu’il va voir. Il avait un agenda répertoriant ses différents rendez-vous avec des filles. Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille en Italie. Je m'en suis rendu compte grâce à des photos que j'ai postées, et cette fille m'a appelée et me l'a dit, explique la jeune femme, qui a eu une relation avec le joueur du Barça cet été. J’ai rencontré son entourage le plus proche et, vu la façon dont ils le guident, je ne pense pas qu'il soit bien conseillé ou qu'il fasse les bons choix. Je ne trouve pas normal qu'à 17 ans, il fréquente des boîtes de nuit, il fasse des fêtes, ou qu’il il emmène 10 filles sur un bateau à Ibiza », affirme Fati Vazquez. Selon elle, le dauphin d'Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d'Or est clairement obnubilé par les femmes, et elle révèle une anecdote qui la concerne au premier chef. «», affirme Fati Vazquez.

Et pour enfoncer le club, façon de parler, l'éphémère copine de Lamine Yamal de se lancer dans une comparaison avec Pau Cubarsi, qui pour fêter ses 18 ans en début d'année, s'est contenté de manger un gâteau chez lui en compagnie de sa famille. Un sacré contraste avec l'énorme fête que Lamine Yamal avait organisé durant l'été. En espérant que tout cela ne finisse pas par peser sur la carrière de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète.