ICONSPORT_271641_0007
Lamine Yamal

Lamine Yamal obsédé par les femmes, son agent est complice

Liga26 sept. , 18:00
parClaude Dautel
Venu à Paris, avec sa famille, lundi, à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or, Lamine Yamal traîne derrière lui une réputation de fêtard et de serial lover. Une de ses ex estime que l'attaquant du FC Barcelone est littéralement obsédé par les femmes.
On le sait depuis cet été, et la fête qui a été organisée à l'occasion de son 18e anniversaire, Lamine Yamal aime s'entourer de jeunes femmes. Libre à chacun de faire ce qui lui plaît, mais compte tenu de l'énorme popularité du footballeur international du Barça, forcément de nombreuses choses ne peuvent pas rester secrètes. Et sur le site Mtmad.es, qui en Espagne fait la part belle aux influenceurs, Fati Vazquez, une jeune espagnole de 30 ans a fait des confidences sur sa relation avec Lamine Yamal.

L'agent de Lamine Yamal gère ses conquêtes féminines

Selon elle, le dauphin d'Ousmane Dembélé dans la course au Ballon d'Or est clairement obnubilé par les femmes, et elle révèle une anecdote qui la concerne au premier chef. « Son agent gère son planning en organisant les journées avec les filles qu’il va voir. Il avait un agenda répertoriant ses différents rendez-vous avec des filles. Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille en Italie. Je m'en suis rendu compte grâce à des photos que j'ai postées, et cette fille m'a appelée et me l'a dit, explique la jeune femme, qui a eu une relation avec le joueur du Barça cet été. J’ai rencontré son entourage le plus proche et, vu la façon dont ils le guident, je ne pense pas qu'il soit bien conseillé ou qu'il fasse les bons choix. Je ne trouve pas normal qu'à 17 ans, il fréquente des boîtes de nuit, il fasse des fêtes, ou qu’il il emmène 10 filles sur un bateau à Ibiza », affirme Fati Vazquez.
Et pour enfoncer le club, façon de parler, l'éphémère copine de Lamine Yamal de se lancer dans une comparaison avec Pau Cubarsi, qui pour fêter ses 18 ans en début d'année, s'est contenté de manger un gâteau chez lui en compagnie de sa famille. Un sacré contraste avec l'énorme fête que Lamine Yamal avait organisé durant l'été. En espérant que tout cela ne finisse pas par peser sur la carrière de celui qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète.
Articles Recommandés
ICONSPORT_259813_0143
ASSE

ASSE : Ekwah divorce et quitte Saint-Etienne

ICONSPORT_271638_0377
OM

« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG

Greenwood OM
Ligue 1

TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_271641_0180
OL

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

Fil Info

19:20
ASSE : Ekwah divorce et quitte Saint-Etienne
19:00
« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG
18:40
TV : Strasbourg - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
18:30
John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes
17:40
PSG : Marquinhos absent deux à trois semaines
17:20
PSG-OM au Koweït, la LFP a tranché
17:00
Le Real prépare du lourd aux côtés de Mbappé
16:30
Un Madrilène ciblé, le PSG bataille avec Chelsea et le Bayern
16:00
« Cela ne change rien pour l'équipe » : L'OM n'a pas peur

Derniers commentaires

« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG

Historiquement à argent égal ou à peine supérieur l OM a toujours eut de meilleur résultat donc c est la logique même

« L’OM a battu une équipe à un milliard » : Benatia recadre le PSG

Et après on nous dira qu ils n ont pas feté la victoire comme un titre, meme Nice et Strasbourg l an dernier n en n ont pas fait autant; bon après on peut les comprendre ça n arrive pas souvent ...

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Tu b as tellement pas d histoire que ton club ment même sur sa date de création 😂 Je suis trop jaloux et frustré d un club artificiel

« Le mercato c’est pas aller à Auchan » : Luis Enrique rigole

Le frustré et jaloux de notre palmarès...la c1 te fait encore saigner du .......

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

Rémi qui?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading