Mbappé en feu, Dembélé et Hakimi ont créé un monstre

Liga22 oct. , 17:00
parCorentin Facy
Auteur de 16 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé réalise un début de saison sensationnel. La forme de l’international français est hallucinante et le PSG n’y est pas totalement étranger.
Performant lors de sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé affiche un niveau encore plus impressionnant depuis le mois d’août. Auteur de 16 buts et 2 passes décisives en l’espace de seulement 14 matchs toutes compétitions confondues, l’international français s’est définitivement imposé comme le leader incontesté des Merengue. Plus généreux dans les efforts défensifs et davantage leader dans son attitude, l’ancien joueur du PSG est métamorphosé pour le plus grand bonheur de Xabi Alonso et des dirigeants du Real Madrid.
Une transformation que l’on doit en partie à ses anciens coéquipiers du Paris Saint-Germain selon Ludovic Obraniak. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le consultant a estimé que Kylian Mbappé avait sans doute été piqué de voir ses amis (Hakimi, Dembélé) soulever la Ligue des Champions en son absence et remporter de prestigieux prix individuels. De quoi faire rager un Kylian Mbappé assoiffé de revanche et de titres. « Je pense que c’est un garçon intelligent, et on a tous vu le changement depuis le début de saison. Cet été, il n’a pas chômé. Il a regardé des choses, il a observé ce qui allait, ce qui n’allait pas. Il a vu aussi que ses potes prenaient des trophées qui lui revenaient soi-disant de droit depuis un certain temps » estime l’ancien joueur du LOSC, avant de poursuivre.

« Ce qui saute aux yeux par rapport à la saison dernière c’est que dès qu’il y a un espace, il l’avale, il le bouffe, il le prend. Quand il fait ça, il est quasiment inarrêtable. Et je trouve que pour l’instant ça s’accorde bien avec les autres. On verra quand le niveau va monter, que la pression va monter. En tout cas, Kylian Mbappé est un garçon intelligent, on le sait. Je trouve qu’il a mis son intelligence au service de son début de saison » a analysé Ludovic Obraniak, séduit par le début de saison de Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Une très belle forme à entretenir alors qu’une semaine décisive se profile pour le club merengue avec les réceptions de la Juventus Turin puis du FC Barcelone en Ligue des Champions et en Liga.
