Liga : Mbappé en sauveur, le Real repasse devant le Barça

L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée

Vu cette semaine charnière pour l OM avec ce gros gros déplacement a Lisbonne en LDC et après ce déplacement très chaud a Lens Ca va être déjà un tournant de la saison pour nous Profitons de cette 1ere place ( qu' on risque de perdre des la semaine prochaine ) mais 18 points en 8 matchs avec la meilleure attaque, la meilleure défense puis Greenwood le joueur le + décisif Tous les voyants sont au vert pour l énorme défi qui nous attend cette semaine. Les blessures de Medina, Gouiri, Kondo risquent d être préjudiciable mais la fougue et le talent de nos minots nous rassurent On n a pas de boule de cristal pour voir l avenir mais Vaz, Nadir et Bakola ont de très beaux jours devant eux si ils bossent bien et reste les pieds sur terre. Je pourrais rajouter le petit CJ Riley et Vermeeren qui ont leur mot a dire Cette année, on a l effectif pour jouer toutes les compétitions a fond, nos dirigeants ont fait des prouesses et tous les ingrédients sont réuni pour qu' on se régale.