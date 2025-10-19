Mbappe Real

Liga : Mbappé en sauveur, le Real repasse devant le Barça

Liga19 oct. , 22:57
parAlexis Rose
1
9e journée de Liga
Stade Coliseum Alfonso Pérez.
Getafe - Real Madrid : 0-1.
But : Mbappé (80e) pour le Real Madrid.
Expulsions : Nyom (77e), Alex Sancris (84e) pour Getafe.
Avec cette victoire acquise dans la douleur grâce à un but de l’inévitable Kylian Mbappé, le Real de Xabi Alonso repasse leader de la Liga avec deux points d’avance sur le Barça. Une bonne chose pour Madrid à une semaine d'un Clasico qui s'annonce bouillant.

La Liga

19 octobre 2025 à 21:00
Getafe
0
1
Match terminé
Real Madrid
Mbappé Lottin80'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
C. Gomes da Costa
GetafeGetafe
SORT
A. Liso Lahoz
GetafeGetafe
Carton jaune
90
A. Tchouaméni
Real MadridReal Madrid
Remplacement
87
ENTRE
A. Kamara
GetafeGetafe
SORT
M. Martín Rielves
GetafeGetafe
Remplacement
86
ENTRE
G. García Torres
Real MadridReal Madrid
SORT
J. Bellingham
Real MadridReal Madrid
Voir Les Détails Complets Du Match
1
