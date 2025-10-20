Kylian Mbappé

Mbappé-Messi, l'élève a dépassé le maître

Liga20 oct.
Eric Bethsy
0
Encore décisif sur le terrain de Getafe (1-0) dimanche soir, Kylian Mbappé empile les buts avec le Real Madrid. L’attaquant français alimente ses statistiques à une vitesse incroyable. Même l’Argentin Lionel Messi ne suivait pas un tel rythme.
Pour ceux qui en doutaient encore, la cheville de Kylian Mbappé va très bien. L’attaquant du Real Madrid, qui avait quitté le dernier rassemblement de l’équipe de France à cause d’une alerte face à l’Azerbaïdjan (3-0), a montré que son départ n’était qu’une simple mesure de précaution. Le Merengue a en effet disputé l’intégralité du match contre Getafe dimanche. Mieux, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a encore offert la victoire à son équipe.

Cela lui fait maintenant 11 matchs consécutifs avec au moins un but inscrit club et sélection confondus. C’est dire l’état de forme de l’international tricolore désormais auteur de 10 réalisations en 9 journées de Liga, une performance inédite au Real Madrid depuis un certain Cristiano Ronaldo lors de l’exercice 2014-2015. Une dizaine d’années plus tard, le Portugais court après les 1 000 buts en carrière tandis que Kylian Mbappé, lui, vient d’attendre les 395 unités en comptant ses exploits avec les Bleus, « soit le plus haut total de buts pour un joueur avant l'âge de 27 ans au XXIe siècle devant Lionel Messi (394) », nous apprend le compte Stats Foot sur X.
Les fans de l’Argentin préciseront néanmoins que la Pulga avait déjà remporté quatre Ballons d’Or et trois Ligues des Champions. Le Bondynois finira peut-être par soulever ces trophées s’il continue à porter le Real Madrid avec autant de réussite. Son entraîneur Xabi Alonso ne s’en plaindra pas même s’il dément l’existence d’une Mbappé-dépendance à la Maison Blanche. « Je ne dirais pas que nous sommes dépendants de lui, tempérait le coach madrilène dimanche. Mais nous sommes très satisfaits de ses performances. Il est décisif par ses buts et sa présence. Même si les autres l'aident aussi. Les buts rapportent des points, mais il y a beaucoup de choses derrière. » Rien d’aussi visible que les stats de son numéro 10.
0
Loading