Real : Mbappé finalement apte contre Manchester City

Ligue des Champions10 déc. , 14:11
parCorentin Facy
Longtemps considéré comme très incertain voire comme forfait depuis plusieurs heures, Kylian Mbappé fait partie du groupe du Real Madrid pour la réception de Manchester City ce mercredi soir à Santiago Bernabeu. Une excellente nouvelle pour Xabi Alonso, qui joue sa peau sur ce match et qui a de fortes chances d’être limogé en cas de défaite selon la presse espagnole.
Loading