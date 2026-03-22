Liga : Le Real dompte l'Atlético dans un derby fou

29e journée de Liga :

Stade Santiago Bernabéu.

Buts : Vinicius (52e sur penalty, 72e), Valverde (55e) pour le Real Madrid ; Lookman (33e), Molina (66e) pour l’Atlético de Madrid.

Expulsion : Valverde (77e) pour le Real Madrid.

Grâce à cette belle victoire dans un derby de Madrid assez fou, le Real conforte sa deuxième place en Liga et recolle à quatre unités du leader, le Barça. De son côté, l’Atlético est quatrième avec 12 points de retard sur son adversaire du soir.