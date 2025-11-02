Yamal Barca

Liga : Le Barça repart de l'avant grâce à Yamal

Liga02 nov. , 20:26
parAlexis Rose
0
11e journée de Liga
Stade olympique Lluís-Companys.
FC Barcelone - Elche : 3-1.
Buts : Yamal (9e), Ferran Torres (11e) et Rashford (61e) pour le Barça ; Mir (42e) pour Elche.
Une semaine après sa défaite dans le Clasico face au Real Madrid, le Barça d’Hansi Flick repart donc de l’avant avec cette victoire contre Elche. Grâce à ce succès, le club catalan remonte à la deuxième place de la Liga et revient à cinq longueurs du leader madrilène.

La Liga

02 novembre 2025 à 18:30
FC Barcelona
Yamal Nasraoui Ebana9'Torres García11'Rashford61'
3
1
Match terminé
Elche
Mir Vicente42'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
88
ENTRE
R. Bardghji
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
L. Yamal Nasraoui Ebana
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
82
ENTRE
J. Donald
ElcheElche
SORT
A. Giner Pedrosa
ElcheElche
Remplacement
74
ENTRE
R. Lewandowski
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
M. Rashford
FC BarcelonaFC Barcelona
Remplacement
74
ENTRE
G. Martín Langreo
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
A. Balde Martínez
FC BarcelonaFC Barcelona
0
Loading