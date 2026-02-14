La VAR se troue, le Barça propose d'humilier les arbitres

Non mais qu'il délègue et fasse des choix sur les gens à mettre à la direction du club et qu'ils soient pas d'accord, c'est ok, mais de là à vouloir le dégager ... les supporters oublient un peu vite qu'il remet au pot très souvent et que sans lui l'OM serait peut être pas loin de la L2 !
Le patron du sportif c'est Longoria c'est lui le président, mc court tu le vois jamais il s occupe de rien a part d apporter la tune et ramasser la tune rien de plus, ceux qui s occupe de tout c est Longoria et benatia
C’est au patron également de décider et même de modifier certaines choses
Une purge ce match !!!
Sur la banderole, c'est "Un club en auto-destruction", et dans l'article c'est "auto-direction".^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|22
|16
|3
|3
|49
|19
|30
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|34
|22
|9
|7
|6
|34
|35
|-1
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|22
|9
|4
|9
|35
|34
|1
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|22
|3
|5
|14
|20
|40
|-20
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
