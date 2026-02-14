La VAR se troue, le Barça propose d'humilier les arbitres

Deux jours après la déroute en demi-finale aller de Coupe du Roi contre l’Atlético Madrid (4-0), le FC Barcelone se plaint de l’arbitrage en Espagne. Le club catalan a envoyé une lettre aux instances pour apporter des améliorations.

Le Real Madrid n’est pas le seul à se plaindre de l’arbitrage en Espagne. Chez le rival, on n’est pas non plus satisfait des décisions des officiels. Le FC Barcelone , corrigé par l’Atlético Madrid jeudi en demi-finale aller de Coupe du Roi, s’est vu refusé un but sur une situation litigieuse de hors-jeu. Ce n’est pas la première polémique du genre en défaveur des Blaugrana, d’où le ras-le-bol exprimé dans un courrier officiel.

Le Barça a effectivement transmis une lettre à la Fédération espagnole, au Comité des arbitres au responsable de la VAR pour critiquer plusieurs points. Dans ce texte, le club catalan commence par dénoncer « l'existence de décisions différentes sur des actions de nature identique, surtout en ce qui concerne des sanctions disciplinaires ». Toujours au rayon des incohérences, le Barça constate des différences « dans l'interprétation des mains dans la surface, y compris dans des matchs dirigés par les mêmes arbitres. Ce manque d'uniformité renforce la perception de décisions arbitraires ».

Ces défaillances amènent à beaucoup trop d’erreurs importantes selon le FC Barcelone qui doute de la bonne utilisation de la VAR, et qui demande l’accès systématique aux audios de l’assistance vidéo. Enfin, le champion d’Espagne va encore plus loin et réclame « la création d’un code ou d’un règlement disciplinaire spécifique pour le corps arbitral, établissant des conséquences publiques et transparentes en cas d’erreurs graves ou de négligence, dans le but de renforcer la confiance dans le système ». En gros, le Barça veut sanctionner et afficher les mauvais arbitres. Pas sûr que les instances y soient favorables.