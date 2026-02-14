Lamine Yamal

La VAR se troue, le Barça propose d'humilier les arbitres

Liga14 févr. , 16:40
parEric Bethsy
3
Deux jours après la déroute en demi-finale aller de Coupe du Roi contre l’Atlético Madrid (4-0), le FC Barcelone se plaint de l’arbitrage en Espagne. Le club catalan a envoyé une lettre aux instances pour apporter des améliorations.
Le Real Madrid n’est pas le seul à se plaindre de l’arbitrage en Espagne. Chez le rival, on n’est pas non plus satisfait des décisions des officiels. Le FC Barcelone, corrigé par l’Atlético Madrid jeudi en demi-finale aller de Coupe du Roi, s’est vu refusé un but sur une situation litigieuse de hors-jeu. Ce n’est pas la première polémique du genre en défaveur des Blaugrana, d’où le ras-le-bol exprimé dans un courrier officiel.
Le Barça a effectivement transmis une lettre à la Fédération espagnole, au Comité des arbitres au responsable de la VAR pour critiquer plusieurs points. Dans ce texte, le club catalan commence par dénoncer « l'existence de décisions différentes sur des actions de nature identique, surtout en ce qui concerne des sanctions disciplinaires ». Toujours au rayon des incohérences, le Barça constate des différences « dans l'interprétation des mains dans la surface, y compris dans des matchs dirigés par les mêmes arbitres. Ce manque d'uniformité renforce la perception de décisions arbitraires ».

Lire aussi

Coupe du Roi : L'Atlético de Madrid donne une leçon au BarçaCoupe du Roi : L'Atlético de Madrid donne une leçon au Barça
Ces défaillances amènent à beaucoup trop d’erreurs importantes selon le FC Barcelone qui doute de la bonne utilisation de la VAR, et qui demande l’accès systématique aux audios de l’assistance vidéo. Enfin, le champion d’Espagne va encore plus loin et réclame « la création d’un code ou d’un règlement disciplinaire spécifique pour le corps arbitral, établissant des conséquences publiques et transparentes en cas d’erreurs graves ou de négligence, dans le but de renforcer la confiance dans le système ». En gros, le Barça veut sanctionner et afficher les mauvais arbitres. Pas sûr que les instances y soient favorables.
3
Articles Recommandés
habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
Rennes

Rennes a tapé le PSG grâce à Beye

ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

ICONSPORT_281606_0031
OM

Un international italien à l'OM, ça chauffe

ICONSPORT_275095_0261
OL

OL : Tyler Morton l’avoue, il rêve de l’Angleterre

Fil Info

14 févr. , 18:00
Rennes a tapé le PSG grâce à Beye
14 févr. , 17:33
OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche
14 févr. , 17:30
Un international italien à l'OM, ça chauffe
14 févr. , 17:00
OL : Tyler Morton l’avoue, il rêve de l’Angleterre
14 févr. , 16:20
OM : Une surprise dans la première compo d'Abardonado
14 févr. , 16:12
OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)
14 févr. , 16:00
Habib Beye à l’OM, Frank McCourt tranche ce samedi
14 févr. , 15:55
L2 : Montpellier fait la bonne opération

Derniers commentaires

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Non mais qu'il délègue et fasse des choix sur les gens à mettre à la direction du club et qu'ils soient pas d'accord, c'est ok, mais de là à vouloir le dégager ... les supporters oublient un peu vite qu'il remet au pot très souvent et que sans lui l'OM serait peut être pas loin de la L2 !

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Le patron du sportif c'est Longoria c'est lui le président, mc court tu le vois jamais il s occupe de rien a part d apporter la tune et ramasser la tune rien de plus, ceux qui s occupe de tout c est Longoria et benatia

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

C’est au patron également de décider et même de modifier certaines choses

OM - Strasbourg : Les compos (17h sur BeInSports1)

Une purge ce match !!!

OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Sur la banderole, c'est "Un club en auto-destruction", et dans l'article c'est "auto-direction".^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51221633491930
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
Rennes
34229763435-1
6
LOSC Lille
3321103834304
7
Monaco
312294935341
8
Strasbourg
302193934277
9
Toulouse
302186731247
10
Angers SCO
29218582225-3
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142235142040-20
18
Metz
132134142146-25

Loading