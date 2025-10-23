Liga : Javier Tebas censure les matchs et assume

Javier Tebas a assumé publiquement son choix de ne pas diffuser le boycott des joueurs lors des derniers matchs de Liga. Ces derniers ont protesté contre la délocalisation de Villarreal - Barça à Miami.

La 9e journée de Liga a été marquée par une protestation symbolique des joueurs voulaient montrer leur mécontentement à l'égard de la délocalisation du match entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami le 20 décembre prochain. Cette action, menée par l'Association des footballeurs espagnols, invitait les 22 acteurs de chaque match à rester immobiles pendant les 15 premières secondes suivant le coup d'envoi. En réponse aux manifestations, Javier Tebas et la Liga ont pris la décision de ne pas diffuser les images de celles-ci. Une décision pleinement assumé par le président de la Ligue espagnole, lequel rappelle que son choix découle de la politique éditoriale qu'il promeut.

Javier Tebas assume son choix

« Depuis de nombreuses années, notre politique éditoriale stipule que tout ce qui se passe sur le terrain doit être lié au match de football. Lorsqu'un incident survient et qu'une intervention spontanée est nécessaire, le match continue d'être joué jusqu'à la fin de cet incident, parfois très rapidement, sans divulguer les images et sans les montrer sous forme de résumés. C'était notre critère et nous l'avons maintenu, il n'y a pas d'autre explication. Nous avons considéré qu'il s'agissait d'un incident que nous devions essayer de passer sous silence. Il était parfaitement visible, car nous savions qu'il avait été enregistré sur les réseaux sociaux, mais c'est la ligne éditoriale que nous maintenons depuis 12 ans », a déclaré Javier Tebas dans des propos relayés par Marca.