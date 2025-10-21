Villarreal-Barça à Miami annulé, Tebas en larmes





Quelle claque pour Javier Tebas, qui avait annoncé que le match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone allait se dérouler à Miami cette saison. Cette décision a provoqué un tollé de l’autre côté des Pyrénées, le Real Madrid promettant de porter plainte contre la Liga pour compétition faussée. Ce mardi soir, la Cope, grand média espagnol, annonce que le promoteur qui était à l’origine de ce déplacement a renoncé devant la polémique engendrée. La Liga a confirmé au média cette décision, tout en expliquant clairement son dégoût de voir cette initiative tomber à l'eau.

« LALIGA regrette profondément que ce projet, qui représentait une opportunité historique et sans précédent pour l'internationalisation du football espagnol, ne puisse avoir lieu. La tenue d'un match officiel hors de nos frontières aurait constitué une étape décisive dans l'expansion mondiale de la compétition, renforçant la présence internationale des clubs, le positionnement des joueurs et l'image de marque du football espagnol sur un marché stratégique comme les États-Unis », a déploré la Liga, qui a du mal à digérer cet échec alors que la promotion de cet évènement devait rapporter des millions d’euros.