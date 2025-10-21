Villarreal-Barça à Miami annulé, Tebas en larmes

Non, le PSG ne rivalise pas avec l'OM actuel. Deux bonnes classes d'écart... Mais sur le marathon de la saison, l'OM peut nous espérer nous talonner.
Tout à fait ! Je me suis dit pareil. Chevalier il sort pas, catastrophique... Zabarni et chevalier ce sont les 2 points faibles du PSG
Sur canal: "quand on voit le PSG en mode LDC avec toute l'artillerie sur le terrain on voit qu'ils n'ont pas d'adversaire en france. Pourtant y'a des débat en France pour dire que l'OM peut rivaliser avec le PSG" Réponse de Nasri: "Y'a pas de débat, le PSG ne joue pas dans la même division que l'OM. A part le Bayern, y'a personne qui peut prétendre s'assoir a la table du PSG en ce début de saison"
Je suis globalement plutôt d'accord avec tout ce que tu dis et j'ai en effet ma part de responsabilité. Le terme de footix était peut-être en trop... J'apprécie ta franchise et le certain compromis car je pense que nous avons tout les deux raisons et tout les deux torts au final... Merci le foot ! ^^ En tout cas j'ai quand-même apprécié l'échange! Ça aurait été plus marrant et spontané autour d'une bonne bière !! Bref sans rancune et bonne chance pour la suite de la saison 😉
Toi tu ramènes le tien quand tu y seras disposé. Parleur là.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading
🚨 Noticia @isaacfouto ❌ Se cancela el partido en Miami entre el @VillarrealCF y el @FCBarcelona cope.es/programas/tiem…