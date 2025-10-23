Barça : Jules Koundé cible d'une terrible accusation

Joueur clé du FC Barcelone la saison dernière, Jules Koundé n’est plus que l’ombre de lui-même ces dernières semaines. La presse catalane est impitoyable avec le défenseur de l’équipe de France.

Considéré à juste titre comme l’un des meilleurs défenseurs au monde lors de la saison 2024-2025, Jules Koundé est actuellement dans le creux de la vague . Le latéral droit formé aux Girondins de Bordeaux est considéré par les spécialistes du FC Barcelone comme le pire défenseur du club catalan depuis le début de la saison. Des accusations qui ne sont pas vraiment surprenantes au vu des prestations livrées par Jules Koundé avec l’équipe de France en septembre et en octobre. Le joueur de 26 ans apparaît en grande difficulté et sa condition physique semble en être la principale cause.

A force d’enchaîner sans véritablement souffler, que ce soit avec les Bleus ou le Barça, Jules Koundé accuse le coup. Une excuse qui ne suffit pas à l’épargner dans la presse espagnole. Et pour preuve, le site Don Balon va très loin dans ses accusations à l’encontre de Jules Koundé. « Il est clair que lorsque Koundé n’est pas à 100%, c’est comme si le Barça jouait en infériorité numérique. Un joueur auparavant clé est devenu une faiblesse de l’équipe » écrit notamment le média spécialisé sur l’actualité du FC Barcelone, avant de poursuivre.

Le Barça en alerte sur l'état de Jules Koundé

« Hansi Flick est très mécontent de la situation, car il sait que Koundé peut faire beaucoup mieux, lui qui n’était pas loin de devenir le meilleur défenseur au monde il y a quelques mois. Le coach allemand exige une réponse immédiate, mais le manque de confiance de son joueur est criant » ajoute le média espagnol. Des mots forts au sujet de l’international français, qui va rapidement devoir se remettre la tête à l’endroit s’il ne veut pas perdre sa place de titulaire à Barcelone, ce qui le placerait automatiquement dans une situation inconfortable à l’approche de la Coupe du monde avec l’équipe de France. Fort heureusement pour Jules Koundé, la concurrence n’est pas des plus féroces, ni en club ni en sélection. Une chance pour l’ancien Bordelais, dont la performance sera scrutée ce dimanche contre le Real Madrid lors du Clasico.