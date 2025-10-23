ICONSPORT_274030_0044

Barça : Jules Koundé cible d'une terrible accusation

Liga23 oct. , 13:20
parCorentin Facy
0
Joueur clé du FC Barcelone la saison dernière, Jules Koundé n’est plus que l’ombre de lui-même ces dernières semaines. La presse catalane est impitoyable avec le défenseur de l’équipe de France.
Considéré à juste titre comme l’un des meilleurs défenseurs au monde lors de la saison 2024-2025, Jules Koundé est actuellement dans le creux de la vague. Le latéral droit formé aux Girondins de Bordeaux est considéré par les spécialistes du FC Barcelone comme le pire défenseur du club catalan depuis le début de la saison. Des accusations qui ne sont pas vraiment surprenantes au vu des prestations livrées par Jules Koundé avec l’équipe de France en septembre et en octobre. Le joueur de 26 ans apparaît en grande difficulté et sa condition physique semble en être la principale cause.
A force d’enchaîner sans véritablement souffler, que ce soit avec les Bleus ou le Barça, Jules Koundé accuse le coup. Une excuse qui ne suffit pas à l’épargner dans la presse espagnole. Et pour preuve, le site Don Balon va très loin dans ses accusations à l’encontre de Jules Koundé. « Il est clair que lorsque Koundé n’est pas à 100%, c’est comme si le Barça jouait en infériorité numérique. Un joueur auparavant clé est devenu une faiblesse de l’équipe » écrit notamment le média spécialisé sur l’actualité du FC Barcelone, avant de poursuivre.

Le Barça en alerte sur l'état de Jules Koundé

« Hansi Flick est très mécontent de la situation, car il sait que Koundé peut faire beaucoup mieux, lui qui n’était pas loin de devenir le meilleur défenseur au monde il y a quelques mois. Le coach allemand exige une réponse immédiate, mais le manque de confiance de son joueur est criant » ajoute le média espagnol. Des mots forts au sujet de l’international français, qui va rapidement devoir se remettre la tête à l’endroit s’il ne veut pas perdre sa place de titulaire à Barcelone, ce qui le placerait automatiquement dans une situation inconfortable à l’approche de la Coupe du monde avec l’équipe de France. Fort heureusement pour Jules Koundé, la concurrence n’est pas des plus féroces, ni en club ni en sélection. Une chance pour l’ancien Bordelais, dont la performance sera scrutée ce dimanche contre le Real Madrid lors du Clasico.
J. Koundé

J. Koundé

FranceFrance Âge 26 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs3
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs9
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_273988_0143
OL

L'OL fait peur, Bâle a une obsession

ICONSPORT_274542_0041
OM

De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

ICONSPORT_274585_0045
Mercato

Une offre « historique » pour Vinicius, il y a deux surprises

ICONSPORT_273300_0006
PSG

Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque

Fil Info

15:22
L'OL fait peur, Bâle a une obsession
15:00
De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse
14:30
Une offre « historique » pour Vinicius, il y a deux surprises
14:00
Le Qatar fixe le prix du PSG, c’est gigantesque
13:40
OM : Une « connerie » qui gâche tout, Pierre Ménès est furax
13:00
PSG : « Ce joueur est effrayant », Walid Acherchour n’a plus les mots
12:40
Trois minutes en un mois, l'OL lui redonne sa chance
12:20
OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

Derniers commentaires

De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

Assez d'accord avec cette analyse. En début de seconde on était déjà trop bas. Et la rentrée d'O'Riley que pourtant j'aime bien n'a pas amélioré les choses. Je ne parle même pas de celle de Gomes... J'ai été très surpris que Vermeeren sorte.

OM : Il trahit Marseille sur Canal+ et choque les supporters

Ça suffit de chercher des circonstances qui footballistquement n'ont aucune Valeur . Le foot se joue 11 contre 11 joueurs Tu oublies que lille Monaco et Montpellier ont été sacrés champion de France de FRANCE devant le PSG . Alors que le budget de l'OM était 2 fois plus que Lille ,4 fois plus que Montpellier et presque égal à celui de Monaco

Le PSG touche déjà le gros lot en C1

Cette competition est celle qui rapporte le plus à l'UEFA donc c'est normal de bien rétribier les équipes qualifiées

L'Europe hallucine, le PSG le fait signer

Il a la confiance de L.E et la justifie.Il a du culot, du talent .Il s'affirme à chaque sortie on peut compter sur son implication.

PSG : Pacho prolonge, son salaire va exploser

Il confirme à chaque match sa valeur.On doit le rétribuer à la hauteur de ses performances

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading