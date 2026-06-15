OM : Il raconte l'incroyable complot de Benatia

Ejecté par l’Olympique de Marseille à l'été 2024, Jonathan Clauss a encore du mal à digérer la trahison de Medhi Benatia. Le latéral droit de l’OGC Nice assure que l’ancien directeur du football phocéen a tout inventé pour le pousser vers la sortie.

Evidemment que je regrette ma fin à l'OM, a reconnu l’international français dans un entretien accordé à beIN Sports. Le pire, c'est que je la regrette parce que ce n'est pas de ma faute. Tout ce qui s'est dit a été amplifié. Tout ce qui a été fait pour que je parte a été calculé. Je ne dis pas ça parce que je suis un rageux. » Deux ans plus tard, Jonathan Clauss a encore du mal à tourner la page. Le latéral droit de l’OGC Nice ne digère pas son départ de l’Olympique de Marseille . «, a reconnu l’international français dans un entretien accordé à beIN Sports.

A l’époque, de nombreuses informations fuitaient sur le manque d’implication de Jonathan Clauss. Des critiques selon lui apparues en raison de sa réunion avec l’ancien directeur du football. « Quand Medhi Benatia arrive, on va dans le bureau et on discute, a raconté le Niçois. Je lui ai dit : "écoute Medhi, je pense sincèrement qu'avec Gattuso, on n'arrivera pas à aller gratter quelque chose parce qu'on ne bosse pas de la bonne façon. On bosse beaucoup, mais pas de la bonne façon." » Le latéral droit pensait que son supérieur allait tenir compte de son avis. Mais la suite lui a donné tort.

Tout était faux - Jonathan Clauss

« Trois jours après, on dit que je sors sur blessure parce que je mens, s’est-il souvenu. Sur le coup, je me dis : "mais pourquoi on m'en met plein la gueule comme ça ?" Mais juste parce qu'en fait, eux-mêmes, ils avaient dit : "on veut s'engager longtemps avec Gattuso. On voit que toi, c'est difficile parce que tu penses le football autrement." Je pense le football autrement, ça ne veut pas dire que je vais l'imposer. Ils l'ont vu, je pense, comme un affront et ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas dégager Gattuso, alors qu'ils allaient dégager Jo. »

Poussé vers la sortie dès janvier 2024, soit quelques mois avant son départ au Gym, Jonathan Clauss regrette la manière et les conséquences sur la suite de sa carrière. « Ça a été fait de plein de mensonges, plein de mauvaises choses... (...) Mon image a été salie auprès des gens, alors que tout était faux. J'ai pris des coups de pression en sous-marin genre "pour qui tu te prends ? Il va falloir que tu partes…" », a balancé l’Aiglon qui n’échappe pas non plus aux critiques à Nice.