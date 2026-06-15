ICONSPORT_368329_0025

Belgique - Egypte : Les compos (21h sur M6 et Beinsports)

Foot Mondial15 juin , 19:42
parClaude Dautel
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Compo de la Belgique
Courtois ; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne ; Onana, Tielemans ; Trossard, De Bruyne, Doku ; De Ketelaere
Compo de l'Egypte
Shobeir ; Ibrahim, Hany, Fatouh; Ashour, Zico, Fathy, Lashin, Attia; Salah, Marmoush
Articles Recommandés
ICONSPORT_368343_0151
Mondial 2026

L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

ahr0cdovl3jtyi5yzxv0zxjzlmnvbs9ybwqvcnnzl2nvbnrlbnqvdgfnonjldxrlcnmuy29tldiwmjy6bmv3c21sx0xztlhnuevnnuuxvzu6ms90ywc6cmv1dgvycy5jb20smjaynjpiaw5hcnlftflowe1qru01rtfxns1gsuxfrelnqudf
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise

ICONSPORT 368331 0001
Mondial 2026

Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne

Fil Info

16 juin , 1:05
L’Arabie Saoudite ouvre le score face à l’Uruguay (vidéo)
16 juin , 00:12
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
16 juin , 00:00
Mondial 2026 : Le Sénégal se voit battre la France sans surprise
15 juin , 23:20
Mondial 2026 : Un nul face au Cap Vert, le doute n'existe pas en Espagne
15 juin , 23:10
Mondial 2026 : Arabie Saoudite - Uruguay : les compos (00h00 sur BeIN 1 et M6)
15 juin , 23:00
Mondial 2026 : La Belgique commence par un nul
15 juin , 23:00
Olivier Pantaloni bientôt officialisé par l'OGC Nice
15 juin , 22:40
La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?
15 juin , 22:20
Strasbourg s'offre un jeune prodige polonais

Derniers commentaires

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Il parle d'Hervé Renard. Mais bon... j'espère que la Fédé Tunisienne ne fera pas la connerie de remplacer l'actuel sélectionneur en pleine Coupe du Monde.

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Beye est bientôt libre et ca serait bien pour lui la Tunisie

La Tunisie s'embrouille, Lamouchi finalement sauvé ?

Bien sûr... qu'il faut laisser le sélectionneur en place continuer son boulot. Le changer en pleine Coupe du Monde... ce serait une énorme catastrophe pour le Football Tunisien.

OL : Fofana quitte Lyon, l'OM est dans le coup

Mais city ils sont passé par la et ca se refuse pas au yeux de cherki, un salaire triplé, une commission pour son agent triplé, et cherki quand il a vue ca il a vite demandé un bon de sortie

L'OL tient son premier renfort du mercato, c'est un coup parfait

Ouhh le Lyonnais....dur d'être VERT de rage ?! Et désolé de pas connaître ce type....Mais dis moi, tu n'as pas sorti ce meme commentaire à ce lyonnais qui ne le connaît pas non plus...trou du cul

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading