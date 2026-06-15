Crystal Palace annonce la signature de Pierre Sage

Crystal Palace a confirmé la signature de Pierre Sage, le désormais ancien entraîneur du RC Lens s'étant engagé pour trois ans avec le club de Premier League.

« Le Crystal Palace Football Club est ravi de confirmer la nomination de Pierre Sage au poste d'entraîneur. Élu entraîneur de l'année de Ligue 1 la saison dernière et vainqueur de la Coupe de France, Sage a signé un contrat de trois ans pour diriger les Eagles, sous réserve de la confirmation de son visa (...) Le président Steve Parish a commenté cette signature : « Je suis extrêmement heureux d'accueillir Pierre, qui nous rejoint après une saison couronnée de succès à Lens par un trophée, ainsi qu'une fabuleuse deuxième place en Ligue 1. Alors que nous entamons une nouvelle campagne européenne suite à notre succès à Leipzig, je sais qu'il donnera tout pour viser de nouveaux succès pour notre fantastique club de football. », indique le club londonien dans un communiqué.

De son côté, Pierre Sage s'est réjoui d'arriver aux commandes d'une formation de Premier League. « C'est formidable d'être ici à Crystal Palace. Je suis enthousiasmé par l'histoire du club et par ses récentes performances. Oliver Glasner a accompli des choses extraordinaires, et je dois maintenant faire de même. C'est pourquoi nous sommes venus ici avec beaucoup d'ambition. La dynamique ici est vraiment positive, et nous partageons cet état d'esprit. Nous avons gagné l'année dernière et nous voulons continuer sur cette lancée, dans un nouveau club, un nouveau projet, mais avec une mentalité de gagnants. Nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour pour l'équipe, pour le club, pour les gens, et surtout pour les supporters, car quand on aime un club en Angleterre, c'est pour toute une vie. Nous voulons donner aux supporters ce qu'ils désirent. Nous voulons les faire sourire, les rendre fiers de l'équipe et du club – alors nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour vous, et nous sommes unis », a confié Pierre Sage.