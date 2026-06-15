La Tunisie confirme le limogeage de Sabri Lamouchi

Au lendemain de la déroute de la Tunisie face à la Suède, la fédération tunisienne de football a confirmé le limogeage immédiat de Sabri Lamouchi

Cinq mois après avoir été nommé sélectionneur de l'équipe de Tunisie, Sabri Lamouchi a été démis de ses fonctions ce lundi a indiqué la fédération tunisienne. « Un accord a été officiellement conclu pour le limogeage de Sabri Lamouchi (...) Des dispositions sont prises pour nommer Mondher Kebaier entraîneur de l'équipe nationale », indique l’instance tunisienne dans un communiqué. C'est donc l'ancien sélectionneur, Mondher Kebaier, qui va assurer l'intérim contre le Japon et aux Pays-Bas, alors que des rumeurs avaient évoqué la possible désignation de Wahbi Khazri.