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Mbappé et Vinicius Jr sifflés, Madrid en furie

Kylian Mbappé08 avr. , 9:40
parNathan Hanini
0
Dans les travées du Bernabeu, des sifflets ont été entendus contre Kylian Mbappé et Vinicius. Cela ne passe pas inaperçu pour la presse espagnole.
Le Real Madrid a été battu ce mardi soir en Ligue des champions dans le choc face au Bayern Munich. Supérieur dans le jeu, le club allemand repart en Bavière avec un but d’avance avant le match retour mercredi prochain. Malgré tout, le Real Madrid peut avoir quelques regrets, les offensifs merengues ont su se provoquer des occasions. Mais, un grand Manuel Neuer a su déjouer les plans du Bernabeù. Ce résultat ne plaît pas au club de la capitale espagnole et des sifflets ont été entendus dans l’antre du 15 fois vainqueur de la Ligue des champions. Et ces sifflets visaient deux joueurs précisément et non des moindres.

Vinicius et Mbappé hués

Ce mercredi la presse espagnole fait état des huées à l’encontre de Kylian Mbappé et Vinicius Jr. « Des sentiments mitigés dans la tribune à la fin du match. Ce qui a surtout retenu l’attention du côté madrilène, ce sont les sifflets et les huées reçus à différents moments tant par Vinicius que par Mbappé. Inexplicables et absurdes. C’est ainsi qu’ils ont été qualifiés, » écrit le quotidien AS ce mercredi matin. Le journal spécialiste de l’actualité du Real Madrid explique que les réactions à l’égard des deux joueurs n’ont pas été du goût de la direction madrilène. Malgré son 14ᵉ but de la saison en Ligue des champions, Kylian Mbappé a manqué de justesse dans le dernier geste. Même son de cloche pour Vinicius. Le Brésilien, très actif sur son côté, a manqué de justesse dans la finition à l’image de son face-à-face perdu avec Manuel Neuer en seconde période. L’ailier natif de São Gonçalo a tout de même réussi cinq dribbles pendant la rencontre, numéro un dans l’exercice. Mais, cela ne semble pas suffisant pour convaincre le public du Real.

Champions League

07 avril 2026 à 21:00
Real Madrid
Mbappé Lottin74'
1
2
Match terminé
FC Bayern München
Díaz Marulanda41'Kane46'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
L. Goretzka
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
A. Pavlović
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Remplacement
90
ENTRE
T. Bischof
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
L. Díaz Marulanda
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
86
J. Musiala
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
82
M. Neuer
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Voir Les Détails Complets Du Match
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oui ben c'est pas une gloire d'aimer LFI en tout cas

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dani olmo n'est pas le grand joueur que tu penses la marche barca etait trop haute il vient de leipzig! pour dire olmo a de l'ambition ? tu le connais personnellement

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Et est-ce-que Olmo sera tenté par l'énorme OM ?

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ca peut pas etre le pire recrutement meme si il marche ds tout les cas! il a apporter plus que satriano

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On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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