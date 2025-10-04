ICONSPORT_240998_0032
Nico Paz

Le Real s'offre une pépite, Chelsea veut tout annuler

Liga04 oct. , 10:40
parEric Bethsy
Très en vue à Côme, Nico Paz fait le bonheur de son coach Cesc Fabregas. La progression du milieu offensif ne passe pas inaperçue en Europe, et surtout en Angleterre où Chelsea va tenter de chiper le jeune Argentin promis au Real Madrid.
C’est sans doute la plus grande satisfaction du mercato de Côme. Cet été, le pensionnaire de Serie A n’a pas perdu son meilleur atout. Nico Paz (21 ans) est bien resté malgré les nombreuses rumeurs de départ à son sujet. La piste menant à Tottenham a principalement été évoquée pour la suite de sa carrière. Mais les Spurs se sont heurtés à un obstacle redoutable sur le marché des transferts.

On parle du Real Madrid, le club formateur de l’Argentin qui possède encore 50% sur une future revente, ainsi qu’une option de rachat valable jusqu’en 2027. Un montant de 6 millions d’euros suffirait à la Maison Blanche pour récupérer Nico Paz l’été prochain. En position de force, le vice-champion d’Espagne a fait savoir au milieu offensif qu’il comptait bien utiliser l’option. Loin d’être insensible aux avances madrilènes, le meneur de jeu a donc zappé Tottenham. Ce qui aurait pu refroidir ses autres courtisans. Mais c’est mal connaître les dirigeants de Chelsea.
Selon les informations de TBR Football, les Blues suivent attentivement la situation de Nico Paz. L’international argentin (4 sélections) a même été supervisé cette saison, lui qui totalise 3 buts et autant de passes décisives en 5 matchs de Serie A. On apprend également que d’autres écuries européennes se tiennent à l’affût. Toujours d’après la même source, le jeune talent plaît aussi à l’Inter Milan, aux Gunners d’Arsenal et à l’Atlético Madrid. Nico Paz aura donc l’embarras du choix pour son avenir, sachant qu’il ne sera pas simple de s’imposer dans le secteur offensif des Merengue.
