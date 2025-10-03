Le Real demande un milliard d’euros au PSG

Le PSG a changé de tactique pour le recrutement. Il fait de rares mais copieux investissements pour des renforts précis. Arda Güler fait partie des joueurs qui font saliver le Paris SG.

Champion d’Europe en titre, victorieux du Barça sur son terrain malgré de nombreuses absences, finaliste de la Coupe du monde des clubs, le PSG impressionne l’Europe. Surtout que l’ère des recrues clinquantes est désormais terminée, et que Paris cible uniquement des joueurs capables de s’insérer dans son collectif et de convenir au système de jeu mis en place par Ardu Guler. A l’heure où Kang-In Lee a failli partir cet été faute d’avoir convaincu son entraineur, c’est un autre meneur de jeu qui fait saliver Luis Enrique.

Il s’agit d’un joueur que le PSG voulait déjà recruter en 2023, quand il se révélait du côté de Fenerbahçe. Son nom est Arda Güler, et à 20 ans, il commence à réellement prendre de l’importance dans le collectif du Real Madrid. S’il a passé une première saison compliquée, il a su montrer ses qualités l’an dernier, et devient désormais de plus en plus important aux yeux de Xabi Alonso. Surtout que sa connexion avec Kylian Mbappé est de plus en plus évidente. L’attaquant français l’a d’ailleurs publiquement félicité pour ses qualités et ses progrès après la victoire en Ligue des Champions cette semaine.

Le PSG va devoir faire sauter la clause

Autant de bonnes raisons de faire venir le milieu de terrain turc pour le PSG, qui a commencé son forcing selon El Nacional. Nasser Al-Khelaïfi aimerait faire plier le Real sur ce dossier, mais le journal espagnol explique que Florentino Pérez a prévenu son homologue parisien que seule une activation de sa clause libératoire pourrait permettre le transfert. Et, comme le Real en a l’habitude, cette clause libératoire est fixée à 1 milliard d’euros. Le PSG a beau apprécier Arda Güler, il n’ira pas jusque-là. A moins que le Turc ne se plaigne d’un temps de jeu trop peu important en fin de saison, il y a de grandes chances que les positions en restent là pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2029 avec la Maison Blanche.