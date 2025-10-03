Le Real demande un milliard d’euros au PSG

N hésite pas à aider tes petits copains afin de répondre à une question simple Hormis le nom, trouve moi une seule différence pour le club au numéro 500247 en 1969 ( avant la fusion avec le PFC ) puis en en 1972 ( lors de la séparation) Ce sont les mêmes dirigeants, président, stade, centre d entraînement, maillot etc etc
"Ce ne serait pas la première fois que les Red Devils proposeraient le poste à l’Italien, qui refusé une proposition de MU en 2024… juste avant de signer à Marseille. " Bah non, les rageux ici nous ont expliqué que venir à Marseille c'était un choix par dépit car personne n'en voulait car il n'avait jamais rien gagné. Ils auraient menti?
Le pauvre, il pourra travailler autant qu'il veut, ça ne sert à rien tant qu'il sera à Lyon ... Et qu'on me dise pas le contraire, il n'y a qu'avec l'OL et les lyonnais que DD se permet ses commentaires méprisants et condescendants.
Nice c'est la honte serieux .. Bravo aux autres , Lille a la Roma c'était pas évident avec 3 péno de suite ^^^^
il les site parce que ce sont des etats ... les actionnaires du bayern c'est pas l'allemagne ... Malgré tout tu as raison l'espagne avec le barca et le real est mal placé pour parler .. D'ailleurs l'espagne est mal placé quand on voit la difference entre la france hors paris et l'espagne .. ses clubs sont bien plus avantagés dans bcp de domaine .. les charges salariales sont bien inferieurs en espagne qu'en france ..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading
🚨Arda Güler becomes Türkiye’s most valuable footballer in history (€60M). 💎🇹🇷