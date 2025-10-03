ICONSPORT_272051_0056

Le Real demande un milliard d’euros au PSG

PSG03 oct. , 12:00
parGuillaume Conte
3
Le PSG a changé de tactique pour le recrutement. Il fait de rares mais copieux investissements pour des renforts précis. Arda Güler fait partie des joueurs qui font saliver le Paris SG. 
Champion d’Europe en titre, victorieux du Barça sur son terrain malgré de nombreuses absences, finaliste de la Coupe du monde des clubs, le PSG impressionne l’Europe. Surtout que l’ère des recrues clinquantes est désormais terminée, et que Paris cible uniquement des joueurs capables de s’insérer dans son collectif et de convenir au système de jeu mis en place par Ardu Guler. A l’heure où Kang-In Lee a failli partir cet été faute d’avoir convaincu son entraineur, c’est un autre meneur de jeu qui fait saliver Luis Enrique. 
Il s’agit d’un joueur que le PSG voulait déjà recruter en 2023, quand il se révélait du côté de Fenerbahçe. Son nom est Arda Güler, et à 20 ans, il commence à réellement prendre de l’importance dans le collectif du Real Madrid. S’il a passé une première saison compliquée, il a su montrer ses qualités l’an dernier, et devient désormais de plus en plus important aux yeux de Xabi Alonso. Surtout que sa connexion avec Kylian Mbappé est de plus en plus évidente. L’attaquant français l’a d’ailleurs publiquement félicité pour ses qualités et ses progrès après la victoire en Ligue des Champions cette semaine. 

Le PSG va devoir faire sauter la clause

Autant de bonnes raisons de faire venir le milieu de terrain turc pour le PSG, qui a commencé son forcing selon El Nacional. Nasser Al-Khelaïfi aimerait faire plier le Real sur ce dossier, mais le journal espagnol explique que Florentino Pérez a prévenu son homologue parisien que seule une activation de sa clause libératoire pourrait permettre le transfert. Et, comme le Real en a l’habitude, cette clause libératoire est fixée à 1 milliard d’euros. Le PSG a beau apprécier Arda Güler, il n’ira pas jusque-là. A moins que le Turc ne se plaigne d’un temps de jeu trop peu important en fin de saison, il y a de grandes chances que les positions en restent là pour un joueur sous contrat jusqu’en juin 2029 avec la Maison Blanche. 
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_271334_0007
Bundesliga

Le Real veut un international français, c'est une grosse surprise

ICONSPORT_272612_0176
OL

« Pas mal de retournements de veste », ce joueur de l'OL contre-attaque

ICONSPORT_272416_0223
OM

OM : De Zerbi priorité de Manchester United !

ICONSPORT_272511_0188
PSG

Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG

Fil Info

15:00
Le Real veut un international français, c'est une grosse surprise
14:30
« Pas mal de retournements de veste », ce joueur de l'OL contre-attaque
14:00
OM : De Zerbi priorité de Manchester United !
13:50
Joao Neves convoqué, le Portugal fait hurler le PSG
13:40
Fin du clash, le PSG et le Barça deviennent amis
13:20
Piratage : Canal+ et BeIN mettent la pression, les VPN résistent
13:00
Yasin Ozcan, la recrue surprise du PSG ?
12:40
OL : Tolisso répond à Didier Deschamps
12:20
Soirées, cambriolages, ce buteur de l'OM a explosé en vol

Derniers commentaires

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

N hésite pas à aider tes petits copains afin de répondre à une question simple Hormis le nom, trouve moi une seule différence pour le club au numéro 500247 en 1969 ( avant la fusion avec le PFC ) puis en en 1972 ( lors de la séparation) Ce sont les mêmes dirigeants, président, stade, centre d entraînement, maillot etc etc

OM : De Zerbi priorité de Manchester United !

"Ce ne serait pas la première fois que les Red Devils proposeraient le poste à l’Italien, qui refusé une proposition de MU en 2024… juste avant de signer à Marseille. " Bah non, les rageux ici nous ont expliqué que venir à Marseille c'était un choix par dépit car personne n'en voulait car il n'avait jamais rien gagné. Ils auraient menti?

OL : Tolisso répond à Didier Deschamps

Le pauvre, il pourra travailler autant qu'il veut, ça ne sert à rien tant qu'il sera à Lyon ... Et qu'on me dise pas le contraire, il n'y a qu'avec l'OL et les lyonnais que DD se permet ses commentaires méprisants et condescendants.

Indice UEFA : L’OL et le LOSC en feu, la France grimpe encore

Nice c'est la honte serieux .. Bravo aux autres , Lille a la Roma c'était pas évident avec 3 péno de suite ^^^^

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

il les site parce que ce sont des etats ... les actionnaires du bayern c'est pas l'allemagne ... Malgré tout tu as raison l'espagne avec le barca et le real est mal placé pour parler .. D'ailleurs l'espagne est mal placé quand on voit la difference entre la france hors paris et l'espagne .. ses clubs sont bien plus avantagés dans bcp de domaine .. les charges salariales sont bien inferieurs en espagne qu'en france ..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading