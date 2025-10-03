Le Real veut un international français, c'est une grosse surprise

Le Real Madrid cherche depuis la fin de l’été un nouveau défenseur central pour stabiliser sa défense. Le club de la capitale espagnole jette son dévolu sur un autre international français. Après le coup Konaté, les Merengue draguent Dayot Upamecano.

Les Français ont la cote du côté de Madrid ces derniers temps. Les joueurs en place du côté de la capitale espagnole régalent les observateurs. Kylian Mbappé continue sa moisson de buts depuis le début de saison. Le capitaine de l’équipe de France a déjà inscrit huit buts en sept matchs de Liga. Même Antoine Griezmann s’illustre en ce début d’automne. Mais les frenchies sont également dragués par le Real Madrid. La formation de Xabi Alonso est à la recherche d’un défenseur central pour amener plus de sérénité. Depuis quelques semaines, le 15 fois vainqueur de la Ligue des champions tente de récupérer Ibrahima Konaté. Mais le joueur des Reds est en passe de prolonger du côté des bords de la Mersey. Après William Saliba, les Merengues s’attaquent à Dayot Upamecano.

Je ne suis pas surpris que beaucoup de clubs s'intéressent à lui. Mais nous voulons prolonger son contrat, cela prend du temps. Nous essayons de poursuivre les discussions afin de le convaincre du projet du Bayern - Max Eberl sur la situation d'Upamecano le week-end dernier

Upamecano en cas d’échec Konaté

C’est Team Talk qui révèle cette information ce vendredi. Le média anglais fait le point sur la situation d’Ibrahima Konaté et cite son partenaire de charnière chez les Bleus. Le joueur du Bayern Munich est en fin de contrat du côté de la Bavière. Toujours titulaire au sein de la formation de Vincent Kompany, l’ancien axial de Leipzig a la cote au-delà des Pyrénées. Team Talk précise cependant que Konaté reste le choix numéro un de Florentino Pérez. Marc Guehi fait également partie de la liste. Ce qui est sûr, c’est que le Real Madrid est prêt à mettre le pied dans la fourmilière pour trouver son défenseur central afin de renforcer la formation de Xabi Alonso.