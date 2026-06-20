Le joueur français du Bayern Munich couronné par la LFP
Michael Olise

Le Real donne sa version officielle sur Olise

Mercato20 juin , 18:40
parEric Bethsy
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Dans un communiqué officiel publié ce samedi, le Real Madrid a tenu à rassurer le Bayern Munich. Le club madrilène assure qu’il n’a pas contacté l’ailier français Michael Olise ni son entourage.
Encore un communiqué inattendu de la part du Real Madrid. Ce samedi, la Maison Blanche a tenu à donner sa version sur le cas Michael Olise. Depuis quelques semaines, l’ailier du Bayern Munich est annoncé avec insistance dans le viseur madrilène. Il se murmure également que le Français ne serait pas totalement insensible à l’intérêt des Merengue. Le club dirigé par Florentino Pérez a donc rassuré le champion d’Allemagne.
« En réponse aux informations parues dans divers médias sur l'intérêt supposé de notre club pour le joueur du Bayern Munich, Michael Olise, le Real Madrid tient à préciser qu'il n'a eu aucun contact, direct ou indirect, avec le joueur, ses représentants ou avec des personnes de son entourage », a démenti le géant espagnol sur son site officiel.
« Le Real Madrid souhaite également souligner l'excellente relation institutionnelle qu'il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d'admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité », a ajouté la Maison Blanche qui, afin de préserver son entente avec les Bavarois, assure qu’elle ne contacterait pas l’un de leurs joueurs sans leur accord.

Ce n'est sans doute pas fini...

On comprend donc que le Real Madrid n’a entamé aucune démarche auprès du clan Michael Olise. Mais ce communiqué ne dément pas totalement un éventuel intérêt. Les Madrilènes prennent soin de ne pas froisser le Bayern Munich, sans exclure la possibilité de recruter le nouveau leader technique de l’équipe de France. Pas sûr que ce texte mette fin au feuilleton sachant que le talentueux gaucher n’a peut-être pas fini de briller pendant le Mondial 2026.
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