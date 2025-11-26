Le Real propose un échange délirant à Manchester City

Le Real Madrid commence à inquiéter ses fans tant le collectif de Xabi Alonso ne répond pas depuis le début de la saison. La Casa Blanca pourrait bien finir par prendre des décisions fortes. Et Vinicius Jr est concerné.

Le Real Madrid n'est pas encore en crise mais s'en rapproche grandement... La formation de Xabi Alonso ne convainc pas grand-monde, surtout collectivement. Les stars du Real Madrid ont du mal à jouer ensemble, à l'image de Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Un Vinicius Jr qui se rapproche de son côté de plus en plus de la sortie. Le Brésilien ne parvient pas à trouver un accord contractuel avec le Real Madrid pour prolonger son contrat, qui expirera en juin 2027. Compte tenu de la situation, les Espagnols commencent à se faire une raison et imaginer un départ du Brésilien. Afin de renforcer leur effectif, les pensionnaires du Santiago-Bernabéu ont une idée XXL au mercato

Le Real Madrid veut tenter un coup totalement fou

Selon les informations d'El Nacional, le Real Madrid a en effet en tête l'idée de proposer un échange XXL Erling Haaland - Vinicius Jr à Manchester City l'été prochain. La direction du Real Madrid ne croit plus en l'association entre le Brésilien et Kylian Mbappé. L'objectif est d'apporter dans la capitale espagnole un vrai numéro 9 de métier, laissant le couloir gauche au Français. Reste à savoir si cet échange contentera toutes les parties concernées. Car si on imagine Haaland tenté par un départ au Real Madrid, un club dont il rêve, Manchester City a d'autres plans pour lui. Aussi, une arrivée de Vinicius Jr chez les Skyblues serait un grand changement au sein de l'effectif d'un Pep Guardiola très pointilleux sur les profils qui renforcent son équipe.

E. Haaland Norvège • Âge 25 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 7 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 5 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Premier League Matchs 12 Buts 14 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

En tout cas, il est presque certain à l'heure actuelle pour une partie de la presse espagnole que Vinicius Jr vit ses derniers mois au Real Madrid. Des formations de Premier League, le PSG et l'Arabie saoudite sont dans le coup pour le récupérer.