Real : Tchouaméni et Valverde virés du Clasico

Le vestiaire du Real Madrid est en pleine implosion après la grosse altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde. Hôpital, fauteuil roulant, Mbappé mort de rire… la presse espagnole a révélé le triste déroulé des événements.

Une altercation moins virulente que celle-ci avait mené Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à quitter l'OM en début de saison. Le Real Madrid fera-t-il de même avec Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde ? Après une première altercation sans réelle importance mercredi, les deux hommes ont réitéré ce jeudi. Si jusqu'à présent, les informations qui circulaient étaient uniquement centrées sur un aller-retour à l'hôpital de l'Uruguayen, le quotidien sportif espagnol AS a fait de nouvelles révélations à propos de cette bagarre et a dévoilé tous les détails. Des détails qui montrent définitivement que le vestiaire madrilène est en train d'imploser, à quelques jours du Clasico face au FC Barcelone.

Valverde inconscient après s'être ouvert le crâne

« Aujourd'hui, tout a explosé », débute AS. Le journal espagnol explique que tout a commencé lorsque Federico Valverde a refusé de serrer la main à Aurélien Tchouaméni, venu chercher la paix après leur première altercation de la veille. Ce geste a généré une atmosphère très tendue pendant l'entrainement. Lors de la séance, l'ambiance était de plus en plus étrange, notamment à cause de plusieurs tacles très violents réalisés de part et d'autre, apprend-on, symboles de leur hostilité grandissante. Aussi, Valverde n'a pas arrêté d'accuser Tchouaméni d'avoir divulgué à la presse la dispute de la veille, tout au long de la journée. A chaque fois, le Français a nié, le tout sous les yeux d'un Alvaro Arbeloa attentiste.

A force de persister, Valverde a mis en rogne Tchouaméni, jusqu'à ce que l'affaire éclate dans les vestiaires. L'ancien Bordelais a demandé à ce que tout cela cesse, mais devant l'entêtement de son coéquipier, l'a « frappé violemment ». Les autres ont tenté de les séparer et l'Uruguayen a fini par chuter. En tombant, il s'est cogné la tête et s'est blessé profondément le crâne, tout en perdant connaissance pendant quelques secondes. Transporté en fauteuil roulant à l'hôpital, il en est ressorti avec des points de suture avant de rentrer chez lui. Selon plusieurs sources, les deux joueurs ne disputeront pas le Clasico face au Barça dimanche prochain.

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Tchouaméni tout sourire, Mbappé éclate de rire

Dans la foulée, des premières images des joueurs quittant Valdebebas ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Aurélien Tchouaméni est parti du centre d'entrainement au volant de sa voiture, avec un sourire qui cache beaucoup de choses. Autre fait marquant dans cette affaire : le rire aux éclats de Kylian Mbappé, capté par les caméras d'El Chiringuito, qui ne manque pas de faire réagir, à l'heure où Alvaro Arbeloa a confirmé devant ses joueurs que l'équipe jouerait mieux si certains couraient un peu plus. L'état du Real Madrid est cataclysmique et l'écart avec les gros clubs européens se creuse pour de bon.