Le Real Madrid fait hésiter Jurgen Klopp

Le Real Madrid a décidé de mettre fin à l’aventure de Xabi Alonso ce lundi. Álvaro Arbeloa a pris la relève. Mais pour combien de temps ?

Le Real Madrid est dans le flou depuis le début de l’année 2026. La récente défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au Barça aura été fatale à Xabi Alonso. L’entraîneur espagnol a été remercié et remplacé par Álvaro Arbeloa. L’ancien défenseur de la Casa Blanca prend le relais avec l’espoir de redresser la situation.

La direction du Real Madrid surveillera de près les prochains résultats de l’équipe et la gestion d’Álvaro Arbeloa. Rien n’indique que le natif de Salamanque soit destiné à s’installer durablement sur le banc de la capitale espagnole, le club ayant des vues sur un profil beaucoup plus expérimenté au plus haut niveau.

Klopp pas insensible au Real

SkySportDE, via Florian Plettenberg, Jürgen Klopp est en effet le rêve absolu des pensionnaires du Santiago-Bernabéu. Le Selon, via Florian Plettenberg, Jürgen Klopp est en effet le rêve absolu des pensionnaires du Santiago-Bernabéu. Le Real Madrid souhaite mettre tout en œuvre pour tenter de convaincre l’ancien entraîneur de Liverpool l’été prochain.

La mission ne sera pas aisée, car l’Allemand est engagé sur le long terme avec Red Bull et a récemment réaffirmé son intention de ne plus exercer en tant qu’entraîneur. Pourtant, le Real Madrid reste le Real Madrid et Klopp sera amené à revoir sa position pour le média allemand.

En cas d’arrivée au Real Madrid , Jürgen Klopp demandera des garanties solides. Xabi Alonso avait eu du mal à gérer les nombreux egos au sein du vestiaire merengue. L’été prochain promettrait donc un mercato estival de feu. Le club de la capitale espagnole est apparemment prêt à frapper fort pour construire un effectif compétitif.

Avant d’en savoir plus sur une éventuelle arrivée de Klopp, la Casa Blanca aura un calendrier chargé en ce mois de janvier. Ce mercredi soir, les Madrilènes se déplaceront sur la pelouse d’Albacete pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi.