Xabi Alonso

Le Real Madrid est devenu le « Club Med »

Liga12 nov. , 17:30
parQuentin Mallet
Le Real Madrid traverse une crise importante malgré des résultats plus qu'intéressants sur le papier. En interne, plusieurs joueurs commencent à s'agacer de ses méthodes, alors que des révélations sur la dernière année de Carlo Ancelotti sont sorties.
Qui aurait pu croire qu'un entraineur à la notoriété importante dans le paysage footballistique madrilène allait rencontrer autant de difficultés à faire passer ses messages ? En débarquant sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso répondait à une sorte de destin logique vu son explosion avec le Bayer Leverkusen et son amour pour le club merengue. Très rapidement, le Basque a voulu mettre des choses en place qui semblent avoir titillé plusieurs stars de l'effectif. Dans une vidéo Youtube, Romain Molina a rebondi sur les récentes révélations de la presse espagnole sur les tensions en interne en dévoilant certaines anecdotes sur le train de vie des joueurs lors de la dernière année de Carlo Ancelotti la saison passée.

D'Ancelotti à Xabi Alonso, le Real Madrid s'est transformé

« L'année dernière, c'était le club med. La dernière année d'Ancelotti au Real, c'était la roue libre. Il y avait un absentéisme aux entraînements presque jamais vu. Tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Il y avait énormément de liberté. Les joueurs ont pris goût à ça et on a vu les résultats. Après le match face à Majorque, au lieu de rentrer à Madrid, des joueurs prenaient leur avion privé et partaient à Ibiza. Et là il y en a certains qui ont voulu faire la même chose. Mais avec Xabi Alonso ce n'est pas possible. Ça a fait beaucoup jaser, notamment les entourages », explique le célèbre journaliste.
Romain Molina expliquait en préambule que ce n'était pas tant l'investissement demandé aux entrainements qui gêne ces joueurs, mais plutôt l'aspect managérial. Les entourages ne veulent pas que Xabi Alonso s'immisce à ce point dans la vie de ses joueurs, méthode pourtant employée par de nombreux autres entraineurs actuels. En attendant, d'autres joueurs importants sont toujours derrière leur entraineur, comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ou Arda Güler.

