ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Le Real ne gagne plus, c’est à cause de Mbappé

Liga10 nov. , 17:00
parEric Bethsy
0
Accroché sur le terrain du Rayo Vallecano (0-0) dimanche, le Real Madrid vient d’enchaîner deux matchs sans victoire toutes compétitions confondues. C’est déjà trop pour la presse espagnole qui cherche à comprendre ce coup d’arrêt. Et parmi les coupables apparaît le nom du Français Kylian Mbappé.
La baisse de régime du Real Madrid était difficile à prévoir. Avant la semaine dernière, les Merengue restaient sur des victoires convaincantes contre le FC Barcelone (2-1) et le FC Valence (4-0). Une équipe de Liverpool en crise a pourtant dominé la Maison Blanche (1-0) en Ligue des Champions, avec un score qui ne reflétait pas la nette supériorité des Reds. Puis les hommes de Xabi Alonso ont été accrochés sur le terrain du Rayo Vallecano dimanche.

Lire aussi

Furieux, Mbappé répond au coup de griffe d'OrelsanFurieux, Mbappé répond au coup de griffe d'Orelsan
Il n’en fallait pas plus pour alerter la presse espagnole qui cherche à comprendre ce coup d’arrêt inattendu. Et parmi les coupables apparaît le nom de Kylian Mbappé. Selon le média Defensa Central, le staff technique du Real Madrid a constaté un rendement en baisse chez l’attaquant français et Vinicius Junior. On reproche aux deux stars un manque d’implication dans les tâches défensives et dans le jeu de l’équipe. D’un côté, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ferait moins d’appels de balle. Et de l’autre, le Brésilien aurait tendance à jouer perso.
Bien évidemment, Kylian Mbappé et Vinicius Junior ne sont pas considérés comme les seuls responsables de ces deux contre-performances successives. Mais leur statut fait d’eux les joueurs censés porter l’équipe et montrer l’exemple. C’est pourquoi le journaliste Albert Ortega ne les épargne pas non plus. « Si Florentino Pérez voulait que l'équipe soit de nouveau coupée en deux, que Vinicius et Mbappé marchent et arrêtent de défendre, et que l'entraîneur fasse toujours les mêmes changements, il n'était pas nécessaire de recruter Xabi Alonso, a écrit le spécialiste d’El Confidencial. Le Real Madrid aurait pu rester avec Carlo Ancelotti. » A Madrid, la trêve internationale s’annonce pénible.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_276350_0012
OL

L’OL accuse l’arbitrage pour cacher sa boulette

ICONSPORT_272416_0002
OM

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

ICONSPORT_275756_0114
OL

OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

Fil Info

16:30
L’OL accuse l’arbitrage pour cacher sa boulette
16:00
L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters
15:40
OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite
15:20
Lionel Messi à Galatasaray, l'opération est bien réelle
15:00
L'OL officialise un accord de très haut niveau
14:30
Strasbourg: Pierre Ménès allume L'Equipe
14:00
ASSE : Les deux stars vendues, Horneland a tout prévu
13:40
Tolisso et la France, Bertrand Latour se lâche

Derniers commentaires

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

c'est qui le niak????

L'OL volé, des dirigeants accusent l'arbitre

la main non sifflé et le second but entaché d'une faute, c'est normal que les lyonnais l'est en travers de la gorge. l'expulsion de tagliafico est normale, elle aurait pu arrivée avant. globalement le psg merite sa victoire, dommage que l'on n'en soit encore reduit a parler d'arbitrage

L'OM prépare un énorme cadeau pour ses vrais supporters

Bonne idée un Musée, les trophées sont vieux, ils doivent valoir de la thune !!!

Le PSG finira devant l'OM, Vincent Duluc n'a aucun doute

Se faire marcher dessus ? Un tir cadré, 30% possession, le but marqué etant un contre son camp ...mdr ^^ T oses parler de se faire marcher dessus apres votre seule victoire a domicile en 14ans face au PSG, lol

OL : Gonçalo Ramos et un supporter du PSG font exploser la marmite

Les supporters insultent paris dans le match, il chambre sur le but, normal et il a bien fait car il n'a pas insulté les supporters lyonnais 🙂

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading