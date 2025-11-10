Le Real ne gagne plus, c’est à cause de Mbappé

c'est qui le niak????
la main non sifflé et le second but entaché d'une faute, c'est normal que les lyonnais l'est en travers de la gorge. l'expulsion de tagliafico est normale, elle aurait pu arrivée avant. globalement le psg merite sa victoire, dommage que l'on n'en soit encore reduit a parler d'arbitrage
Bonne idée un Musée, les trophées sont vieux, ils doivent valoir de la thune !!!
Se faire marcher dessus ? Un tir cadré, 30% possession, le but marqué etant un contre son camp ...mdr ^^ T oses parler de se faire marcher dessus apres votre seule victoire a domicile en 14ans face au PSG, lol
Les supporters insultent paris dans le match, il chambre sur le but, normal et il a bien fait car il n'a pas insulté les supporters lyonnais 🙂
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Si Florentino Pérez quería que el equipo volviese a partirse en dos, Vinícius y Mbappé caminaran y pasaran de defender y el entrenador hiciera los mismos cambios siempre, no hacía falta fichar a Xabi Alonso. Se podía haber quedado con Ancelotti.