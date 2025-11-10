Le Real ne gagne plus, c’est à cause de Mbappé

Accroché sur le terrain du Rayo Vallecano (0-0) dimanche, le Real Madrid vient d’enchaîner deux matchs sans victoire toutes compétitions confondues. C’est déjà trop pour la presse espagnole qui cherche à comprendre ce coup d’arrêt. Et parmi les coupables apparaît le nom du Français Kylian Mbappé.

La baisse de régime du Real Madrid était difficile à prévoir. Avant la semaine dernière, les Merengue restaient sur des victoires convaincantes contre le FC Barcelone (2-1) et le FC Valence (4-0). Une équipe de Liverpool en crise a pourtant dominé la Maison Blanche (1-0) en Ligue des Champions, avec un score qui ne reflétait pas la nette supériorité des Reds. Puis les hommes de Xabi Alonso ont été accrochés sur le terrain du Rayo Vallecano dimanche.

Il n’en fallait pas plus pour alerter la presse espagnole qui cherche à comprendre ce coup d’arrêt inattendu. Et parmi les coupables apparaît le nom de Kylian Mbappé. Selon le média Defensa Central, le staff technique du Real Madrid a constaté un rendement en baisse chez l’attaquant français et Vinicius Junior. On reproche aux deux stars un manque d’implication dans les tâches défensives et dans le jeu de l’équipe. D’un côté, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain ferait moins d’appels de balle. Et de l’autre, le Brésilien aurait tendance à jouer perso.

Bien évidemment, Kylian Mbappé et Vinicius Junior ne sont pas considérés comme les seuls responsables de ces deux contre-performances successives. Mais leur statut fait d’eux les joueurs censés porter l’équipe et montrer l’exemple. C’est pourquoi le journaliste Albert Ortega ne les épargne pas non plus. « Si Florentino Pérez voulait que l'équipe soit de nouveau coupée en deux, que Vinicius et Mbappé marchent et arrêtent de défendre, et que l'entraîneur fasse toujours les mêmes changements, il n'était pas nécessaire de recruter Xabi Alonso, a écrit le spécialiste d’El Confidencial. Le Real Madrid aurait pu rester avec Carlo Ancelotti. » A Madrid, la trêve internationale s’annonce pénible.