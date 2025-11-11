ICONSPORT_264168_0146
Kylian Mbappé

Real : Mbappé et Bellingham, clash en vue

Foot Europeen11 nov. , 21:00
parQuentin Mallet
0
Arme principale du Real Madrid, Kylian Mbappé ne peut pas tenir le secteur offensif tout seul. Après avoir été au cœur de rumeurs sur son inimitié avec Vinicius Junior, le voilà qu'il ne se sent pas non plus à l'aise avec Jude Bellingham.
Si le Real Madrid a réussi un tel début de saison avec 13 victoires en 16 matchs toutes compétitions confondues, c'est en grande partie grâce aux qualités de finisseur de Kylian Mbappé. Dans la profondeur grâce à Arda Güler, en tant que renard des surfaces… l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit à lui seul 18 des 34 buts marqués par les Merengues depuis le début de la saison. Une dépendance qui se voit encore plus lorsqu'il ne marque pas, comme lors des deux derniers matchs disputés par un Real Madrid muet. Si tous les joueurs doivent être concernés et attirés par le but, le Bondynois a apparemment du mal à se créer une connexion avec Jude Bellingham.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs12
Buts13
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Mbappé et Bellingham, ça ne matche pas

C'est en tout cas ce qu'affirme Don Balon. Le média espagnol indique que Kylian Mbappé ne se sent pas du tout à l'aise avec Jude Bellingham sur le terrain. On apprend qu'il commence à s'éloigner de lui à cause d'une guerre d'égos entre les deux stars du club. Toujours désireux de marquer plus de buts, l'ancien Parisien ne souhaite plus jouer avec l'international britannique car il estime qu'ils ne se comprennent pas. Il pense même que ce dernier nuit à son jeu et l'a confié à Xabi Alonso, même s'il est conscient des qualités du numéro 5.
Par ailleurs, le retour de blessure de Jude Bellingham a contraint Xabi Alonso à modifier le rôle d'Arda Güler sur le terrain, alors que la connexion du Turc avec Kylian Mbappé a permis des merveilles au début de la saison. Une situation qui inquiète dans les bureaux de Chamartin, pendant que d'autres conflits déjà bien ancrés comme celui entre Vinicius Junior et son entraineur occupent déjà une place importante dans les discussions internes. La presse espagnole continue en tout cas à chercher des poux à Kylian Mbappé, même quand il est parti pour une saison de tous les records. 
0
Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Tout va pour le mieux alors! On peut être fier de l’arbitrage francais.

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

Merci de nous annoncer qu'on s'est fait voler........

L’OM plus fort que le Sénégal, Robinio Vaz va prolonger !

Il aura meme sa place en equipe de france si il continu sur ce chemin.. il a raison dattendre

L1 : Le PSG trébuche, la voie est libre pour l'OM

PSG-1970, 55 ans d'existence ! 😇🙏

EdF : Pas assez respecté, ce milieu français râle

Manu Kone est sous côté? Non il est juste pas très bon. C'est un milieu moyen peu technique qui ne sait pas casser les lignes par ses passes. Bref, il n'apporte pas ce qu'apportait Pogba, on en est très loin

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

