Real : Mbappé et Bellingham, clash en vue

Arme principale du Real Madrid, Kylian Mbappé ne peut pas tenir le secteur offensif tout seul. Après avoir été au cœur de rumeurs sur son inimitié avec Vinicius Junior, le voilà qu'il ne se sent pas non plus à l'aise avec Jude Bellingham.

Si le Real Madrid a réussi un tel début de saison avec 13 victoires en 16 matchs toutes compétitions confondues, c'est en grande partie grâce aux qualités de finisseur de Kylian Mbappé . Dans la profondeur grâce à Arda Güler, en tant que renard des surfaces… l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit à lui seul 18 des 34 buts marqués par les Merengues depuis le début de la saison. Une dépendance qui se voit encore plus lorsqu'il ne marque pas, comme lors des deux derniers matchs disputés par un Real Madrid muet. Si tous les joueurs doivent être concernés et attirés par le but, le Bondynois a apparemment du mal à se créer une connexion avec Jude Bellingham.

K. Mbappé France • Âge 26 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 6 Buts 2 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 4 Buts 5 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 La Liga Matchs 12 Buts 13 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mbappé et Bellingham, ça ne matche pas

C'est en tout cas ce qu'affirme Don Balon. Le média espagnol indique que Kylian Mbappé ne se sent pas du tout à l'aise avec Jude Bellingham sur le terrain. On apprend qu'il commence à s'éloigner de lui à cause d'une guerre d'égos entre les deux stars du club. Toujours désireux de marquer plus de buts, l'ancien Parisien ne souhaite plus jouer avec l'international britannique car il estime qu'ils ne se comprennent pas. Il pense même que ce dernier nuit à son jeu et l'a confié à Xabi Alonso, même s'il est conscient des qualités du numéro 5.

Par ailleurs, le retour de blessure de Jude Bellingham a contraint Xabi Alonso à modifier le rôle d'Arda Güler sur le terrain, alors que la connexion du Turc avec Kylian Mbappé a permis des merveilles au début de la saison. Une situation qui inquiète dans les bureaux de Chamartin, pendant que d'autres conflits déjà bien ancrés comme celui entre Vinicius Junior et son entraineur occupent déjà une place importante dans les discussions internes. La presse espagnole continue en tout cas à chercher des poux à Kylian Mbappé, même quand il est parti pour une saison de tous les records.