Kylian Mbappé

Le Real choisit un nouveau leader, ce n’est pas Mbappé

Liga23 janv. , 20:00
parEric Bethsy
Elogieux envers ses joueurs, Alvaro Arbeloa s’est attardé sur le cas Jude Bellingham. Le milieu offensif du Real Madrid subit pas mal de critiques en Espagne. Mais l’international anglais possède l’entière confiance de son entraîneur à la fois sur et en dehors du terrain.
Totalement surclassée à Madrid (6-1) mardi, l’AS Monaco a au moins permis au Real de reprendre confiance. Les sifflets de Santiago Bernabéu ont laissé place aux applaudissements durant cette soirée de Ligue des Champions. C’était l’occasion pour Jude Bellingham de régler ses comptes avec la presse espagnole après son but inscrit. A travers sa célébration, le milieu offensif a fait mine de boire histoire de démentir les critiques selon lesquelles il profiterait un peu de trop de ses sorties nocturnes.
En interne, le coéquipier de Kylian Mbappé ne donne absolument pas cette image à son entraîneur. Au contraire, Alvaro Arbeloa se dit satisfait de l’Anglais à qu’il attribue le rôle de leader sur le terrain et dans le vestiaire. « Je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui, mais dans les matchs qu'il a joués avec moi et lors des entraînements, il a montré ses capacités dès le premier jour : ses qualités techniques, son leadership, sa personnalité, son caractère, a énuméré le coach madrilène. Comme tous ses coéquipiers, il a fait un effort terrible lors du dernier match, c'était merveilleux. »
Il réunit tout ce dont un joueur du Real a besoin
- Alvaro Arbeloa
« C'était l'effort d'un joueur avec une mentalité de vainqueur, et qui réunit tout ce dont un joueur du Real Madrid a besoin. Etant donné sa jeunesse, son expérience et toutes les joies qu'il nous apportera à l'avenir, je suis très satisfait de lui, surtout de sa mentalité, de son implication et de son leadership auprès de ses coéquipiers. Je suis très content de l'avoir et d'en profiter », a savouré Alvaro Arbeloa, sans doute conscient que l’international anglais évolue bien en dessous du niveau affiché à ses débuts au Real Madrid.
Derniers commentaires

Donnarumma de retour au PSG, la réponse n’a pas traîné

En ligue 1 il a toujours été présent

PSG : Barcola marque enfin, ils ne lui pardonnent pas

Z'avez pris les avis de gros footix là

L1 : Le PSG met la pression sur Lens

Encore un match à sens unique qu'on aurait pu perdre. Et encore un central à côté de ses pompes. Cette fois c'était une équipe bis très remaniée et en 3-4-3 rien pour nous réussir mais le sort a enfin tourné en notre faveur. Beraldo toujours aussi nul et stupide j'ai bien cru qu'il allait causer un péno pour un acte comme celui qu'il a commis qui lui a valu jaune. Barcola a pour le coup été trés bon et a enfin trouver le but pour le relancer avec un poil de veine mais vu toute la poisse qu'il trainait c'est mérité. Doué à contrario a été intéressant à la construction mais nul dans la surface. Kvara sur sa lancée toujours très actif et pesant. Et bonne surprise avec Zabarnyi qui a enfin pondu un bon match solide et propre. La victoire a été cruciale en espérant que nos copines sardines nous aident à conserver la 1ère place ce serait fendard 😂

PSG : « Vous, les journalistes », Luis Enrique sort son arme secrète

Chuuuut va te coucher

L1 : AJ Auxerre - PSG : les compos (20h sur Ligue 1+)

ce jeu stérile de paris est fatigant. contre le sporting contre Auxerre. on domine mais quelle souffrance pour mettre un but

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43181413321319
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121833121940-21

