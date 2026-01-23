Le Real choisit un nouveau leader, ce n’est pas Mbappé

Il réunit tout ce dont un joueur du Real a besoin- Alvaro Arbeloa
En ligue 1 il a toujours été présent
Z'avez pris les avis de gros footix là
Encore un match à sens unique qu'on aurait pu perdre. Et encore un central à côté de ses pompes. Cette fois c'était une équipe bis très remaniée et en 3-4-3 rien pour nous réussir mais le sort a enfin tourné en notre faveur. Beraldo toujours aussi nul et stupide j'ai bien cru qu'il allait causer un péno pour un acte comme celui qu'il a commis qui lui a valu jaune. Barcola a pour le coup été trés bon et a enfin trouver le but pour le relancer avec un poil de veine mais vu toute la poisse qu'il trainait c'est mérité. Doué à contrario a été intéressant à la construction mais nul dans la surface. Kvara sur sa lancée toujours très actif et pesant. Et bonne surprise avec Zabarnyi qui a enfin pondu un bon match solide et propre. La victoire a été cruciale en espérant que nos copines sardines nous aident à conserver la 1ère place ce serait fendard 😂
Chuuuut va te coucher
ce jeu stérile de paris est fatigant. contre le sporting contre Auxerre. on domine mais quelle souffrance pour mettre un but
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
Loading