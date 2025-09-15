ICONSPORT_262886_0043
Bellingham

Madrid : Bellingham et Camavinga de retour contre l'OM

Ligue des Champions15 sept. , 16:36
parClaude Dautel
Pour la réception de l'Olympique de Marseille, mardi soir à Santiago Bernabeu, le Real Madrid peut compter sur un effectif au grand complet. En effet, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga figurent dans le groupe retenu par Xabi Alonso pour l'entrée en Ligue des Merengue en Ligue des champions.
Articles Recommandés
ICONSPORT_266745_0160
TV

La chaîne Ligue 1+ dépasse le million d'abonnés !

ICONSPORT 261501 0122
PSG

PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique

om greenwood en arabie saoudite la revelation choc iconsport 266745 0237 398336
OM

Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM

ICONSPORT_180128_0485
Equipe de France

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

Fil Info

19:31
La chaîne Ligue 1+ dépasse le million d'abonnés !
19:00
PSG : Luis Campos pointe du doigt Luis Enrique
18:30
Le Real Madrid est effrayé par un seul joueur de l'OM
18:07
Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)
18:00
OL : Le cœur brisé, Anthony Lopes a hâte de revenir
17:30
Ruben Amorim viré ? Manchester United surprend tout le monde
17:00
ASSE : Un joker surprise à 3 millions d'euros
16:30
PSG : Barcola reçoit une promotion en or
16:00
« Il est revenu pour ça » : Ce joueur de l’OM qui va tout casser à Madrid

Derniers commentaires

Samuel Umtiti met un terme à sa carrière (off)

bravo a mr umtiti, il aura touché le graal

PSG : Lens volé au Parc des Princes, « c’est clair et net »

"Je n’ai pas revu les images, mais sur ce que je ressens sur le moment, il y a penalty, c’est clair et net." Le ressentit d'un joueur de foot pro, normal que ça échappe à un sportif de canapé. Comme toujours avec toi, tu transformes une déclaration avec malhonnêteté.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Évidement qu'il s'agit de métaphores bien entendu. Mais au vu des derniers résultats le PSG a bien souvent tenu son rang devant l'OM qui a déjoué devant le talent et le sérieux de nos joueurs. Le colosse là, rires.

L'OM meilleure attaque d'Europe, le PSG tremble

Rires; Personne ne tremble devant personne. Ce n'est que du foot, il faut savoir raison gardé, et oui.

OL : La VAR en panne, Lyon sort du silence

Pas sur Disqs, c'est tjrs le même

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading