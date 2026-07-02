Le Real a un plan parfait pour amadouer Hakimi

Régulièrement annoncé dans le viseur du Real Madrid, le Parisien Achraf Hakimi sera encore un peu plus associé à la Maison Blanche si son fils rejoint les Merengue. Ce dernier intéresse effectivement le centre de formation du club madrilène.

Pas vraiment réputé pour l’efficacité de son académie, le Real Madrid voit quand même de grands noms passer par « la Fabrica ». Le centre de formation de la Maison Blanche a pris pour habitude d’accueillir les fils d’anciens joueurs. Quelques années après les membres de la famille de Zinédine Zidane, le vivier madrilène a récemment ouvert ses portes à un certain Cristiano Ronaldo Junior (15 ans), venu s’entraîner avec l’équipe de sa catégorie en attendant un possible transfert en provenance d’Al-Nassr où évolue son père.

En cas de départ, le jeune Portugais fréquentera l’attaquant Enzo Alves (16 ans) qui n’est autre que le fils de l’ancien latéral gauche brésilien Marcelo. On peut dire que le Real Madrid accueille du beau monde chez les jeunes, et ce n’est peut-être pas terminé. Selon le journaliste d’ESPN Rodra, le géant espagnol a maintenant pour objectifs d’attirer le fils de son ex-défenseur central Raphaël Varane, mais aussi celui d’Achraf Hakimi seulement âgé de 6 ans. Il faut croire que les Merengue ont déjà repéré un gros potentiel chez lui.

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Bien évidemment, si elle venait à se concrétiser, cette arrivée créerait un nouveau lien entre la Maison Blanche et le latéral droit du Paris Saint-Germain. On sait que l’international marocain est régulièrement annoncé dans le viseur de son club formateur qui l’avait laissé filer en prêt au Borussia Dortmund, puis de manière définitive à l’Inter Milan en 2020. Six ans plus tard, le Real Madrid, conscient qu’il sera impossible de convaincre les dirigeants parisiens, a peut-être trouvé la stratégie parfaite pour amadouer le natif de la capitale espagnole.