Le PSG a un doute sur Hakimi

En plein Mondial, Hakimi se pourvoit en cassation

PSG26 juin , 22:00
parEric Bethsy
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Alors qu’il dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, Achraf Hakimi se retrouve en pleine affaire. Le latéral droit du Paris Saint-Germain, accusé de viol, a décidé de se pourvoir en cassation.
Achraf Hakimi se défendra jusqu’au bout. En plein Mondial avec le Maroc, le champion d’Afrique doit composer avec une affaire datant de 2023. Le latéral droit du Paris Saint-Germain avait été accusé de viol par une jeune femme rencontrée sur Instagram, et qui l’avait rejoint à domicile où se seraient déroulés les faits. De son côté, le Parisien a toujours nié la version de la plaignante. Mais après le verdict du juge d’instruction en février dernier, la cour d’appel de Versailles a confirmé la décision et l’a renvoyé devant une cour criminelle vendredi. Une mauvaise nouvelle vécue comme un soulagement chez l’accusé.

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« J’attends ce procès depuis le premier jour, écrivait Achraf Hakimi sur X. Et je l’attends désormais avec impatience. Enfin, je pourrai parler. » L’ancien joueur du Real Madrid persiste et utilise même son tout dernier recours pour contester le jugement. Une source proche du dossier a en effet révélé à l’AFP que le joueur a décidé de se pourvoir en cassation, une procédure permettant de vérifier si les juges ont bien appliqué les règles. L’affaire est donc loin d’être terminée pour Achraf Hakimi qui doit néanmoins tenter de rester focalisé sur la Coupe du monde.
Le capitaine des Lions de l’Atlas prépare le seizième de finale contre les Pays-Bas qui se jouera dans la nuit de lundi à mardi. A priori, son sélectionneur Mohamed Ouahbi ne laissera paraître aucune inquiétude, lui qui s’était déjà montré rassurant la semaine dernière. « On n'a rien à dire. On est juste derrière lui, on est très serein, il est très serein », certifiait le technicien après la victoire contre l’Ecosse (1-0) samedi.
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