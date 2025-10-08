ICONSPORT_195827_0130

Le Barça veut copier l'idée folle du PSG

Le FC Barcelone sort d’une semaine compliquée avant la trêve internationale. Le club catalan a été battu par le PSG chez lui en Ligue des champions. Par la suite, le champion d’Espagne a été humilié à Séville en championnat. Le directeur sportif du club Deco a fait passer un message.
Battu par le Paris Saint-Germain mercredi dernier en Ligue des champions, le FC Barcelone ne s’est pas relevé le week-end dernier contre Séville. Pire, la formation d’Hansi Flick a coulé laissant trois points en route en Liga. Cette semaine, le directeur sportif du club Deco a pris la parole pour recadrer ses joueurs. Le Portugais a également discuté du mercato. Le potentiel départ de Robert Lewandowski est sur la table et son remplaçant ne sera pas simple à trouver. Mais l’ancien milieu de terrain du FC Porto a une idée, s’inspirer du PSG.

Deco, inspiration made in Luis Enrique

Dans sa prise de parole du côté de Catalunya Ràdio, Deco veut prendre exemple sur la formation de Luis Enrique. « Il n’y a pas besoin d’être obsédé par la signature d’un nouvel attaquant. Il est peut-être possible de jouer sans attaquant traditionnel. Ferran peut jouer en numéro 9… Le PSG a remporté la Ligue des champions sans attaquant principal, » explique-t-il. L’exemple du Paris Saint-Germain va être suivi par beaucoup de formations en Europe. Le jeu sans réel numéro neuf se démocratise depuis quelques saisons. Mais Hansi Flick sera-t-il faire sans ? Par la suite, le directeur sportif du Barça a tout de même voulu recadrer ses joueurs. « Nous ne sommes pas aussi magnifiques ou aussi brillants que certains l’ont cru la saison dernière. Nous sommes forts seulement quand nous travaillons ensemble, parce qu’en plus de la qualité, nous avons besoin d’effort et d’unité, » explique-t-il. Le club catalan a pour ambition de conserver son titre en Liga et de renouer avec la victoire en Ligue des champions. 

