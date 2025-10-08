ICONSPORT_273046_0086

PSG : Trop c'est trop ! Riolo vire Barcola

PSG08 oct. , 9:30
parMehdi Lunay
0
Bradley Barcola a raté son match dimanche à Lille. Un nouvel échec au PSG après une prestation décevante à Barcelone quatre jours plus tôt. Des difficultés qui prouvent que l'ancien lyonnais n'est pas taillé pour Paris selon Daniel Riolo.
Bradley Barcola est passé à côté d'une semaine cruciale, pour le Paris Saint-Germain et surtout pour lui-même. Avec les nombreux forfaits en attaque (Dembélé, Doué et Kvaratskhelia), l'ancien lyonnais devenait le leader offensif des Parisiens pour les déplacements à Barcelone et à Lille. Devenu remplaçant au fil des mois, Barcola avait l'occasion de montrer sa vraie valeur avec un temps de jeu maximal. Malheureusement, il n'a pas saisi sa chance. Il n'a inscrit aucun but lors de ces deux matchs et s'est surtout montré très inefficace.

Barcola, trop limité pour le PSG ?

En Catalogne comme dans le Nord de la France, l'ailier international français a raté plusieurs occasions franches. Un manque de précision technique qui creuse un peu plus le fossé entre Bradley Barcola et ses concurrents en attaque. L'écart est même définitif selon Daniel Riolo. Critique acerbe de l'ancien lyonnais, le polémiste de RMC en a remis une couche dans l'After Foot. Selon lui, Barcola ne peut briller que par sa vitesse. Techniquement, il n'a pas le niveau requis pour avoir un avenir au PSG.
« Il n’a pas le profil pour ce PSG. Mais il y a trop de choses qu’il ne maîtrise pas bien. Il va vite, il prend la profondeur. Mais quand un joueur un peu plus technique arrive, il lui prend sa place. On l’a vu avec Doué ou Kvaratskhelia. Bradley Barcola a trop de lacunes. La conduite de balle, il y a un problème. La finition, il y a un problème. La technique aussi », a t-il lâché. Luis Enrique ne partage toutefois pas cette opinion comme il l'a souvent indiqué devant la presse. La position de l'entraîneur espagnol ne risque pas d'évoluer puisque Barcola avait inscrit 21 buts la saison passée toutes compétitions confondues. Le bilan d'un joker de luxe, pas celui d'un boulet.
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs9
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs6
Buts4
Passes décisives4
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts3
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272971_0122
OL

OL : Maitland-Niles reçoit un avertissement

ICONSPORT_273163_0093
Ligue 1

Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant

ICONSPORT_268462_0086
ASSE

ASSE : Saint-Etienne est devenu le PSG de la Ligue 2

ICONSPORT_272612_0192
OL

« Kluivert c’est très inquiétant » : L’OL a peur

Fil Info

10:30
OL : Maitland-Niles reçoit un avertissement
10:00
Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant
9:00
ASSE : Saint-Etienne est devenu le PSG de la Ligue 2
8:40
« Kluivert c’est très inquiétant » : L’OL a peur
8:20
L'OM et l'Inter négocient d'urgence pour Pavard
8:00
Le PSG rêve d'un ami de Pacho pour se renforcer
23:00
LdC fém. : Le Paris FC se rate contre un petit poucet
23:00
« Même en Ligue 2 », cette star de l’ASSE se voit au Mondial
22:54
LdC fém. : L'OL s'offre les tenantes du titre !

Derniers commentaires

« Kluivert c’est très inquiétant » : L’OL a peur

Il est encore perfectible puis vs Salsbour il à été bon jusqu'à son but je trouve

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

ayer il est rentré ds son truc ou il parle plus foot (enfin parler foot je me comprend ) mec la guerre d'enfants de 10 ans c'est pas pour moi! tu viens encore de prouver que j'ai raison aller bisous a ta maman j'espere qu'elle t'as preparer ton gouter

Ligue1+ : La chaîne envoie un message inquiétant

Oui c'est vrai, mais faut pas trop en faire non plus et en plus tout ca n'est pas gratuit quand tu déplace énormément de monde et de matériel pour quelques reportages

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

5 ans pas 6 ans meme sur ca tu es obliger d'en rajouter et ca c'est le discours d'une personne pas sereine qui blablate a chaque fois les meme choses! on le voit a ton vocabulaire d'enfant de 10 ans toujours les meme mots le meme disque. en faite tu es pas un sous homme, tu es meme pas un homme tu es un enfant

L'OL éteint la polémique gênante du « bouton magique »

Tu as redoublé la maternelle toi 😂 Ohh ils t ont pas appris a écouter a la cotorep ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading