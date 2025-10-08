PSG : Trop c'est trop ! Riolo vire Barcola

Bradley Barcola a raté son match dimanche à Lille. Un nouvel échec au PSG après une prestation décevante à Barcelone quatre jours plus tôt. Des difficultés qui prouvent que l'ancien lyonnais n'est pas taillé pour Paris selon Daniel Riolo.

Bradley Barcola est passé à côté d'une semaine cruciale, pour le Paris Saint-Germain et surtout pour lui-même. Avec les nombreux forfaits en attaque (Dembélé, Doué et Kvaratskhelia), l'ancien lyonnais devenait le leader offensif des Parisiens pour les déplacements à Barcelone et à Lille. Devenu remplaçant au fil des mois, Barcola avait l'occasion de montrer sa vraie valeur avec un temps de jeu maximal. Malheureusement, il n'a pas saisi sa chance. Il n'a inscrit aucun but lors de ces deux matchs et s'est surtout montré très inefficace

Barcola, trop limité pour le PSG ?

En Catalogne comme dans le Nord de la France, l'ailier international français a raté plusieurs occasions franches. Un manque de précision technique qui creuse un peu plus le fossé entre Bradley Barcola et ses concurrents en attaque. L'écart est même définitif selon Daniel Riolo. Critique acerbe de l'ancien lyonnais, le polémiste de RMC en a remis une couche dans l'After Foot. Selon lui, Barcola ne peut briller que par sa vitesse. Techniquement, il n'a pas le niveau requis pour avoir un avenir au PSG.

« Il n’a pas le profil pour ce PSG. Mais il y a trop de choses qu’il ne maîtrise pas bien. Il va vite, il prend la profondeur. Mais quand un joueur un peu plus technique arrive, il lui prend sa place. On l’a vu avec Doué ou Kvaratskhelia. Bradley Barcola a trop de lacunes. La conduite de balle, il y a un problème. La finition, il y a un problème. La technique aussi », a t-il lâché. Luis Enrique ne partage toutefois pas cette opinion comme il l'a souvent indiqué devant la presse. La position de l'entraîneur espagnol ne risque pas d'évoluer puisque Barcola avait inscrit 21 buts la saison passée toutes compétitions confondues. Le bilan d'un joker de luxe, pas celui d'un boulet.