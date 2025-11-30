Le Barça propose un échange fou à l'Atlético

ICONSPORT_271775_0010
Le Barça a des problèmes financiers importants mais n'en reste pas moins ambitieux lors des fenêtres de mercato. Parmi les joueurs qui plaisent beaucoup aux Catalans : Julian Alvarez.
Le FC Barcelone est un club qui veut tout gagner à chaque saison. Ces dernières années, les Catalans ont néanmoins dû faire face à des problèmes financiers importants. Des joueurs majeurs sont partis et il a fallu faire avec les moyens du bord. Heureusement pour le Barça, le centre de formation fournit toujours autant de pépites. Mais ce n'est pas pour autant que les pensionnaires du Camp Nou ne veulent pas marquer les esprits en bouclant un super coup. L'été prochain, le Barça pourrait notamment tenter sa chance pour rafler la mise dans le dossier Julian Alvarez. L'Argentin chercherait à quitter l'Atlético et une arrivée en Catalogne le séduit.

Le Barça tente un coup de poker au mercato 

Selon les informations de Don Balon, le Barça est désormais déterminé à recruter le champion du monde argentin dans les prochains mois. Il est notamment vu comme le remplaçant idoine de Robert Lewandowski. Problème, l'Atlético demande le prix fort pour se séparer de l'ancien joueur de Manchester City, à savoir 90 millions d'euros. Afin de faire baisser la note, le FC Barcelone a apparemment proposé un deal particulier aux Madrilènes, avec deux joueurs qui feraient le chemin inverse : Ferran Torres et Marc Casadó. Reste à savoir ce qu'en pensera l'Atlético Madrid, qui n'est pas vraiment disposé à se séparer de Julian Alvarez.
J. Álvarez

J. Álvarez

ArgentinaArgentine Âge 25 Attaquant

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts3
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs14
Buts7
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
A noter que l'Argentin a aussi le PSG en tête s'il devait partir de la capitale espagnole. Luis Enrique adore son profil et pourrait convaincre sa direction de mettre les fonds suffisants pour boucler l'opération. Julian Alvarez sera l'un des hommes forts du prochain mercato estival et la bataille entre le PSG et le Barça pour le recruter a déjà commencé.
0
