Le coach du Barça n'en peut plus

Malgré une victoire 3-1 ce samedi face à Alavés, le FC Barcelone n’a pas le sourire ce dimanche matin. Frustré par une semaine européenne ratée, Hansi Flick semble perdu. L'entraîneur allemand ne reconnaît pas ses joueurs empruntés physiquement depuis le début de saison.

Dès la première minute de jeu, le FC Barcelone a cru replonger dans un cauchemar ce samedi. Les hommes d’Hansi Flick devaient réagir après la lourde défaite à Chelsea cette semaine en Ligue des champions . Après une entame ratée, le champion d’Espagne s’est remis sur les bons rails et s'est imposé 3-1 face à Alavés. Mais en fin de rencontre Hansi Flick n’était pas satisfait. L'entraîneur allemand n’arrive pas à retrouver l’équipe dominante de la saison dernière.

Après la fin du match, Raphinha me disait la même chose que la dernière fois : « Nous allons nous améliorer. Nous serons bien meilleurs lors des prochains matchs. - Hansi Flick sur les propos de Raphinha

Flick est désespéré

En Espagne, la presse est inquiète malgré la victoire. L’image d’Hansi Flick abattu sur le banc consolé par Raphinha fait le tour des réseaux sociaux. Malgré la victoire, l’Allemand reste très déçu. « Nous n'avons pas le même contrôle du jeu ni la même intensité que la saison passée », explique-t-il après la rencontre. Le média Sport explique que l’ancien entraîneur du Bayern Munich s’est entretenu avec ses joueurs après la débâcle survenue à Londres cette semaine.

La presse espagnole va plus loin et le pessimisme est de mise. « Dans l'ensemble, on constate un déclin physique et footballistique alarmant. Le désespoir de Flick est désormais le résultat d'un ensemble de sentiments et de situations », écrit le média Sport. De son côté Hansi Flick reste très irrité malgré la victoire et les chances de titre s’amenuisent avec ce genre de performance. Le résultat reste positif, mais la manière déçoit l'entraîneur allemand qui ne trouve pas de solutions. Il n’est pas non plus aidé par la cascade de pépins physiques d’une équipe éreintée.