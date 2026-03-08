Le Barça négocie pour une pépite de Strasbourg

Le FC Barcelone a déjà quelques idées en tête pour se renforcer dans les prochains mois sur le marché des transferts. Les Catalans pourraient bien trouver leur bonheur du côté du RC Strasbourg.

Le Barça veut remporter la Ligue des champions de l'UEFA et la La Liga en cette fin de saison. Toutes les pensées sont tournées vers ces deux grands objectifs, même si la direction commence aussi à avancer ses pions sur certains dossiers importants du prochain mercato estival. Le club catalan ne dirait pas non à l'idée de renforcer son effectif avec de jeunes joueurs à fort potentiel. Le RC Strasbourg n'en manque pas, et le Barça le sait bien. Les Catalans seraient d'ailleurs très intéressés par la possibilité de s'attacher les services de la pépite Gessime Yassine.

Le Barça veut tenter le coup

D’après les informations de Africafoot, les pensionnaires du Camp Nou ont d’ailleurs déjà lancé les premières démarches pour le natif de Salon-de-Provence. Le média indique que des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre le club catalan et l’entourage du joueur franco-marocain. L’agent de Gessime Yassine va continuer de tenter de trouver un accord avec le FC Barcelone, sans quoi rien n’ira plus loin.

Encore sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu’en juin 2030 et arrivé en Alsace seulement en janvier dernier en provenance de l'USL Dunkerque, Gessime Yassine souhaite avant tout disposer de temps de jeu afin de ne pas brûler les étapes. À 20 ans, pas sûr qu’une signature au Barça lui permette d’enchaîner les minutes. À moins que les Catalans ne parviennent à recruter la pépite alsacienne avant de la prêter la saison prochaine.

Nul doute que l’intérêt du FC Barcelone saura de toute façon flatter Gessime Yassine, lui qui ne cesse de progresser. À lui désormais de faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière. En attendant, il devra terminer la saison avec le RC Strasbourg, un club qui ne manque pas d’ambitions : aller chercher une place européenne via le championnat, la Coupe de France ou encore la UEFA Conference League.