ICONSPORT_361251_0076
Gessime Yassine

Le Barça négocie pour une pépite de Strasbourg

Liga08 mars , 19:30
parHadrien Rivayrand
0
Le FC Barcelone a déjà quelques idées en tête pour se renforcer dans les prochains mois sur le marché des transferts. Les Catalans pourraient bien trouver leur bonheur du côté du RC Strasbourg.
Le Barça veut remporter la Ligue des champions de l'UEFA et la La Liga en cette fin de saison. Toutes les pensées sont tournées vers ces deux grands objectifs, même si la direction commence aussi à avancer ses pions sur certains dossiers importants du prochain mercato estival. Le club catalan ne dirait pas non à l'idée de renforcer son effectif avec de jeunes joueurs à fort potentiel. Le RC Strasbourg n'en manque pas, et le Barça le sait bien. Les Catalans seraient d'ailleurs très intéressés par la possibilité de s'attacher les services de la pépite Gessime Yassine.

Le Barça veut tenter le coup 

D’après les informations de Africafoot, les pensionnaires du Camp Nou ont d’ailleurs déjà lancé les premières démarches pour le natif de Salon-de-Provence. Le média indique que des discussions préliminaires ont déjà eu lieu entre le club catalan et l’entourage du joueur franco-marocain. L’agent de Gessime Yassine va continuer de tenter de trouver un accord avec le FC Barcelone, sans quoi rien n’ira plus loin.
Encore sous contrat avec le RC Strasbourg jusqu’en juin 2030 et arrivé en Alsace seulement en janvier dernier en provenance de l'USL Dunkerque, Gessime Yassine souhaite avant tout disposer de temps de jeu afin de ne pas brûler les étapes. À 20 ans, pas sûr qu’une signature au Barça lui permette d’enchaîner les minutes. À moins que les Catalans ne parviennent à recruter la pépite alsacienne avant de la prêter la saison prochaine.

Lire aussi

L1 : Strasbourg gâche à AuxerreL1 : Strasbourg gâche à Auxerre
Nul doute que l’intérêt du FC Barcelone saura de toute façon flatter Gessime Yassine, lui qui ne cesse de progresser. À lui désormais de faire le meilleur choix pour la suite de sa carrière. En attendant, il devra terminer la saison avec le RC Strasbourg, un club qui ne manque pas d’ambitions : aller chercher une place européenne via le championnat, la Coupe de France ou encore la UEFA Conference League.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_361341_0157
Metz

L1 : L’étonnant aveu, Metz au bord du renoncement

ICONSPORT_361060_0325
Ligue 1

L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise

ICONSPORT_361382_0007
Ligue 1

L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_361361_0167
Video

Le magnifique but de Lorient qui crucifie Lille

Fil Info

08 mars , 20:20
L1 : L’étonnant aveu, Metz au bord du renoncement
08 mars , 20:00
L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise
08 mars , 19:49
L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)
08 mars , 19:40
Le magnifique but de Lorient qui crucifie Lille
08 mars , 19:15
L1 : Programme TV et résultats de la 25e journée
08 mars , 19:13
L1 : Rennes humilie Nice et met la pression à l'OL
08 mars , 19:00
OM : Il quitte l'OM pour l'Italie, c'est encore pire que Robinio Vaz
08 mars , 18:40
Lens proche du titre, Thauvin est aux anges

Derniers commentaires

L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise

Vous allez voir,les jeunes vont faire le taf

OM : Il quitte l'OM pour l'Italie, c'est encore pire que Robinio Vaz

Putain de jeunes qui croient qu’ils sont les meilleurs , avec l'aide bien volontaire de leur famille et de leur manager .... Ils ne voient que par le fric morale de l'histoire ils se retrouvent trop vite dans des grands clubs dont ils cirent le banc .

L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Dur d'être confiant... Malheureusement on est obligé, tolisso et endrick vt etre cramés s'il n'y a pas un minimum de turnover, ce qui de tte manière ne ns ramènera pas de points mieux vaut laisser filer 2 pts voir aucun, qu'en laisser filer 6 ou 9 en ayant des joueurs cramés

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

On doit le soigner pour qu'il prenne du poids et du volume physique ,pas le descendre au bout d'un mois

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Des qu'un joueur a un coup de mou il doit partir suivant ces imbéciles

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262568112032-12
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading