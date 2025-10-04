Le Barça giflé par le PSG, l'étonnante réaction du président

Battu à domicile par le Paris Saint-Germain (2-1) mercredi en Ligue des Champions, le FC Barcelone ne baisse pas les bras. Le club catalan compte bien se servir de cette contre-performance pour atteindre le niveau espéré d’ici la fin de la saison.

Confiant et déterminé à prendre sa revanche, qui plus est face à un Paris Saint-Germain affaibli, le FC Barcelone a pris un sacré coup sur la tête. Les Blaugrana ont dû admettre la supériorité des Parisiens après leur défaite à Montjuïc mercredi. Ce revers a également affecté la direction représentée par Joan Laporta. Mais le président du Barça s’est dit rassuré par la réaction du groupe plus que jamais motivé à l’idée de remporter la Ligue des Champions.

« Nous sentons que nous avons la force pour continuer, a confié le dirigeant aux médias espagnols. J'étais avec Hansi Flick, les joueurs et Deco et j'ai aimé leur réaction : ils sont conscients qu'il y a des choses à corriger. C'est mieux de perdre maintenant plutôt que plus tard, parce que je les sens motivés pour prétendre à la Ligue des Champions. Nos joueurs n'abandonneront jamais. Nos joueurs, joueuses et entraîneurs ont un principe : nous nous battrons pour tout jusqu'au bout, pas seulement dans les compétitions mais aussi face aux obstacles que nous rencontrons. Nous surmontons toujours les obstacles et cela nous rend plus forts. »

Parmi ces difficultés, Joan Laporta inclut aussi les problèmes financiers du Barça qu’il espère résoudre à l’aide des recettes du Camp Nou rénové. « Nous avons été courageux concernant le stade qui nous permettra d'être compétitifs. D'autres clubs peuvent augmenter leur capital et il y a des clubs états qui ont des machines à cash, a glissé le patron catalan en référence au Paris Saint-Germain. Nous, nous sommes fiers d'être un club appartenant aux socios. Le stade était une nécessité absolue, sinon nous aurions laissé passer le train. Nous devions aller chercher l'argent et nous l'avons fait. » Pour le moment, l’enceinte des Blaugrana n’est toujours pas disponible à cause du retard dans les travaux.