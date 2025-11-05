Le Barça de retour à la maison, une grande nouvelle tombe

En marge du déplacement à Bruges en Ligue des champions, Joan Laporta en a profité pour donner deux dates potentielles pour un retour du FC Barcelone au Camp Nou. Les supporters sont prévenus.

Le FC Barcelone continue sa campagne européenne ce mercredi soir par un déplacement à Bruges. L'occasion pour les hommes d'Hansi Flick d'aller chercher des points précieux dans cette phase de ligue de Ligue des champions, alors que plusieurs clubs favoris comme le PSG ou le Real Madrid ont perdu ce mardi. En attendant, les supporters catalans attendent surtout avec impatience le retour au Camp Nou. Après de très longs mois de travaux de rénovation et de modernisation, ponctués par des retards intempestifs, le FC Barcelone est enfin proche d'un retour dans sa mythique enceinte, plus belle et plus clinquante que jamais. Présent en Belgique, Joan Laporta, le président du club catalan, est sorti du silence et a donné une date.

Fin novembre pour le retour au Camp Nou

« Il a été confirmé que tout était prêt. Nous allons maintenant effectuer un test public pour le vérifier. Sauf imprévu, le retour au Camp Nou aura lieu le 22 ou le 29 novembre », a lancé Joan Laporta, lequel n'a cette fois pas nuancé avec le rappel d'éventuels imprévus. Il faut donc comprendre que le FC Barcelone pourra faire son retour dans son stade historique dès le retour de la trêve internationale face à l'Athletic Club. Si cette date est finalement trop juste, il faudra donc attendre le 29 novembre et la réception d'Alavés, date qui coïncide avec le 126e anniversaire du Barça.

Pour rappel, le retour au Camp Nou va être progressif. Pour le moment, la capacité maximale sera étendue à 45 000 spectateurs. Il ne reste à Joan Laporta qu'à obtenir une première autorisation pour la phase 1B, indique SPORT. Le club est en tout cas optimiste puisque les travaux sur les tribunes latérales sont terminés depuis plusieurs semaines.