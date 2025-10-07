ICONSPORT_272571_0065

Lamine Yamal, le Barça prend enfin une décision radicale

Liga07 oct. , 13:00
parGuillaume Conte
0
Le FC Barcelone s'inquiète pour Lamine Yamal, déjà blessé deux fois cette saison et qui peine à retrouver ses moyens physiques. Hansi Flick est prêt à prendre une décision forte. 
Blessé en début de saison, Lamine Yamal avait fait son retour juste à temps pour affronter le PSG. S’il avait été épatant dans la première demi-heure, donnant parfois le tournis à la défense parisienne, il s’était ensuite montré plus discret pendant la suite de la rencontre, au point de finir par complètement disparaitre. L’international manquait clairement de rythme, et cela pouvait se comprendre après trois semaines sans jouer. Mais contre Séville ce week-end, Lamine Yamal était de nouveau blessé et cela s’est poursuivi avec son absence du rassemblement de la Roja, malgré sa convocation initiale. 
Sa blessure à l’aine était au départ considérée comme bénigne par le FC Barcelone, qui annonçait une coupure de 15 jours pour la pépite catalane histoire de pleinement récupérer, et un retour pour le 25 octobre au maximum. Mais la presse espagnole se veut beaucoup plus inquiète et parle de pubalgie. Une blessure chronique qui demande des soins sur la durée, et beaucoup de ménagement. Avec probablement une absence plus longue que prévue, si le club blaugrana ne veut pas risquer de voir son ailier aller souvent à l’infirmerie. Malgré une trêve estivale plus longue car il n’a pas disputé le Mondial des Clubs, Lamine Yamal ne se ménage pas et possède aussi une vie extra-sportive pointée du doigt. 
Pas l’idéal pour récupérer quand on connait déjà quelques pépins physiques aussi jeune. Résultat, selon Don Balon, Hansi Flick aurait décidé de mettre fin aux retours précipités du deuxième du dernier Ballon d’Or, en décidant qu’il devait prendre tout le repos dont il a besoin, même si cela signifie un retour dans plusieurs semaines. L’idée est de pouvoir profiter pleinement de son talent quand Lamine Yamal sera pleinement rétabli, quitte à attendre le mois de novembre pour cela. 
Une nouvelle que le FC Barcelone doit digérer, car le club catalan reste sur deux défaites de suite, provoquant notamment la perte de la première place en Liga. Et fin octobre le Clasico Real - Barça se profilera…
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_268698_0245
OL

OL : L'inquiétude monte, Michele Kang fait une promesse

ICONSPORT_271297_0013
Liga

Real : Le chouchou du public vide son casier

juventus thiago motta vire de zerbi n ira pas a turin iconsport 253087 0011 389111
Monaco

L1 : Thiago Motta refuse l'AS Monaco

ICONSPORT_271641_0003
PSG

150 millions d’euros, le PSG claque la porte au nez du Real Madrid

Fil Info

16:00
OL : L'inquiétude monte, Michele Kang fait une promesse
15:30
Real : Le chouchou du public vide son casier
14:40
L1 : Thiago Motta refuse l'AS Monaco
14:20
150 millions d’euros, le PSG claque la porte au nez du Real Madrid
14:00
Cette star refuse l'OM, c'est le meilleur choix de sa vie
13:40
Après Fati, Monaco rêve d’une autre star du Barça
13:20
Rennes : « Beye c’est mort », Fofana et Samba veulent sa peau
12:40
OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon
12:20
L'OM KO debout, Matt O'Riley va partir

Derniers commentaires

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ouvre le bec, on chieeeee ma petite Kenny RIRES

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ozmoz si tu veux encore + RIRES de lui demande de lui de voir son bec partouzé en visio Tu va voir comme il se chie dessus 🤣

PSG : Donnarumma et Chevalier, la terrible vérité éclate

Trop tôt pour juger de manière définitive: - Donnaruma a fait beaucoup de boulettes (y compris avec l'Italie en septembre où il en prend 4) et en revanche il a ete clean lors des 5 mois de janvier à mai. Rappelez vous qu'il avait remplacé par Safonov en sept 24 en LDC... - Chevalier vient d'en faire 3, on verra ce qu'il advient a ce niveau Pour le moment Donnaruma est bien meilleur sur sa ligne, comme chevalier l'est au pied. Qu'est ce qui sera le plus important? A date Donnaruma a plus rapporte via ses arrêts qu'il n'a coûté via son jeu au pied l'année dernière (mais n'oublions pas la LDC il y a 3 ans face au Real où il perd la belle au pied et on connaît la suite ...). C'est dans le money time du printemps qu'on pourra juger.

Cette star refuse l'OM, c'est le meilleur choix de sa vie

Ça tombe bien car lui ne voulait pas venir 😅

OL : Walid Acherchour prédit l'effondrement de Lyon

erreur de frappe ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading