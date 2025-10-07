Lamine Yamal, le Barça prend enfin une décision radicale

Le FC Barcelone s'inquiète pour Lamine Yamal, déjà blessé deux fois cette saison et qui peine à retrouver ses moyens physiques. Hansi Flick est prêt à prendre une décision forte.

Blessé en début de saison, Lamine Yamal avait fait son retour juste à temps pour affronter le PSG . S’il avait été épatant dans la première demi-heure, donnant parfois le tournis à la défense parisienne, il s’était ensuite montré plus discret pendant la suite de la rencontre, au point de finir par complètement disparaitre. L’international manquait clairement de rythme, et cela pouvait se comprendre après trois semaines sans jouer. Mais contre Séville ce week-end, Lamine Yamal était de nouveau blessé et cela s’est poursuivi avec son absence du rassemblement de la Roja, malgré sa convocation initiale.

Sa blessure à l’aine était au départ considérée comme bénigne par le FC Barcelone, qui annonçait une coupure de 15 jours pour la pépite catalane histoire de pleinement récupérer, et un retour pour le 25 octobre au maximum. Mais la presse espagnole se veut beaucoup plus inquiète et parle de pubalgie. Une blessure chronique qui demande des soins sur la durée, et beaucoup de ménagement. Avec probablement une absence plus longue que prévue, si le club blaugrana ne veut pas risquer de voir son ailier aller souvent à l’infirmerie. Malgré une trêve estivale plus longue car il n’a pas disputé le Mondial des Clubs, Lamine Yamal ne se ménage pas et possède aussi une vie extra-sportive pointée du doigt.

Pas l’idéal pour récupérer quand on connait déjà quelques pépins physiques aussi jeune. Résultat, selon Don Balon, Hansi Flick aurait décidé de mettre fin aux retours précipités du deuxième du dernier Ballon d’Or, en décidant qu’il devait prendre tout le repos dont il a besoin, même si cela signifie un retour dans plusieurs semaines. L’idée est de pouvoir profiter pleinement de son talent quand Lamine Yamal sera pleinement rétabli, quitte à attendre le mois de novembre pour cela.

Une nouvelle que le FC Barcelone doit digérer, car le club catalan reste sur deux défaites de suite, provoquant notamment la perte de la première place en Liga. Et fin octobre le Clasico Real - Barça se profilera…