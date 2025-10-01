ICONSPORT_270989_0047

YL : Le Barça inflige une remontada au PSG

PSG01 oct. , 18:08
parCorentin Facy
0
2e journée de Youth League
Barça - PSG : 2-1
Buts : Chtai-Telamio (43e) pour le PSG ; Kluivert (67e) et Espart (73e) pour le Barça
Carton rouge : Campos (24e) pour le Barça ; Slama (57e) pour le PSG
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272084_0526
PSG

PSG : Ousmane Dembélé copieusement insulté à Barcelone

psg coup dur pour senny mayulu iconsport 242950 0573 384220
PSG

Barça-PSG : Luis Enrique lance Mbaye et Mayulu

l ol en plein reve le vestiaire se fait secouer tolisso 34 398229
OL

TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL

ICONSPORT_268698_0339
OL

OL : Un groupe sans surprise contre Salzbourg

Fil Info

19:40
PSG : Ousmane Dembélé copieusement insulté à Barcelone
19:30
Barça-PSG : Luis Enrique lance Mbaye et Mayulu
19:20
TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL
19:13
OL : Un groupe sans surprise contre Salzbourg
19:00
Kylian Mbappé va tout casser, le monde est prévenu
18:48
EdF : Marcus Thuram forfait avec les Bleus
18:34
L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !
18:30
Il fait bouillir le Barça, le PSG fonce sur ce défenseur
18:00
OL : Satriano, c'est enfin la bonne !

Derniers commentaires

TV : Sous la menace, Canal+ va zapper l’OL

On aura des commentaires anglais (ou teuton) alors.

« L’OM sera dangereux dans toutes les compétitions » : Pierre Ménès y croit

il va retourner sa veste dans pas longtemps

OL-Salzbourg : Des prix trop chers, un stade bien vide ?

Au virage sud l abonnements est 270 E L1 + coupe de France + 4 matchs de LDC

L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !

pas autant que de monde dans ton cerveau apparemment faudrait qu'on demande a reds69 combien vous êtes

L'OM perd Facundo Medina pour deux mois !

la tuile

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading