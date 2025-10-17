ICONSPORT_268740_0018
Lamine Yamal

Lamine Yamal refait des siennes, le Barça doit payer

Liga17 oct. , 21:30
parEric Bethsy
2
Impliqué dans de nombreuses polémiques, Lamine Yamal refait parler de lui en Espagne. L’ailier du FC Barcelone a décidé de vendre ses autographes via un site internet. Et tant pis si son initiative a un impact sur les engagements du club catalan.
Alors que Lamine Yamal devrait réintégrer le groupe face à Gérone samedi, ce n’est pas son retour de blessure qui fait parler. L’ailier du FC Barcelone est encore impliqué dans des polémiques. Cette fois, on parle d’un retard à l’entraînement qui aurait dû le priver d’une titularisation contre le Paris Saint-Germain (1-2) en Ligue des Champions. Mais sur ordre de la direction, Hansi Flick aurait finalement annulé la sanction prévue. Mieux vaut utiliser le conditionnel puisque l’entraîneur du Barça a lui-même démenti ce vendredi en conférence de presse.
En revanche, l’Allemand n’a pas été interrogé sur l’autre sujet du jour concernant Lamine Yamal. L’information a été révélée par Mundo Deportivo et nous apprend que la star blaugrana ne signe plus aucun autographe aux supporters. L’international espagnol a reçu une offre d’un site internet spécialisé dans la vente de vêtements et d’objets dérivés signés par des célébrités sportives. Pour le moment, l’agence qui représente Lamine Yamal discute toujours avec la société mais les deux parties devraient parvenir à un accord.

Lire aussi

PSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du QatarPSG : 400 ME pour Yamal, le Barça répond à la folie du Qatar
Le récent deuxième du Ballon d’Or a donc été prié de ne plus signer d’autographe afin de rendre sa signature plus rare et donc plus chère. De son côté, le Barça se rend bien compte de la popularité de son joueur et valide son initiative. Le club a pourtant besoin de la signature de Lamine Yamal pour respecter certains engagements, d’où les négociations lancées par les dirigeants barcelonais afin de garder un accès à quelques autographes de son propre talent. Une drôle de situation même si la pratique est déjà répandue aux Etats-Unis.
2
Articles Recommandés
rayan cherki encense par un champion du monde 1998 iconsport 263130 0010 397023
Premier League

City : Haaland l’a traité de gros, Cherki s’est vexé

lille n a pas fini son mercato de reve genesio 31 398365
LOSC

Lille : Genesio attend la FIFA de pied ferme

ICONSPORT_273928_0068
PSG

PSG : Zaïre-Emery enfin au top, la raison est hilarante

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée

Fil Info

23:40
City : Haaland l’a traité de gros, Cherki s’est vexé
23:20
Lille : Genesio attend la FIFA de pied ferme
23:00
PSG : Zaïre-Emery enfin au top, la raison est hilarante
22:42
L1 : Programme TV et résultats de la 8e journée
22:41
L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg
22:30
PFC : Kevin Trapp adore son nouveau job
22:02
L2 : Toujours leader, Troyes coule Bastia
22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 10e journée
22:00
Coup dur pour Endrick, l’OM ne l’a pas vu venir

Derniers commentaires

Lille : Genesio attend la FIFA de pied ferme

encore un titre a la vas comme je te pousse, ou il attend l'uefa de pied ferme, il essaie juste de comprendre, si l'uefa sanctionne le joueur, il l'a fermera et c'est tout

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Tu m'as demandé si 13 était mon QI taleur.... Vu la teneur de ta façon de réfléchir, je ne devrais pas trop forcer pour m'élever devant toi si on devait passer des tests de QI toi et moi. Mais peu importe, j'ai rien à te prouver...

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Ouais rigolo, je vais t'apprendre qqch on dirait : des supps de l'OM tu n'en as pas que dans le 13 ....

L1 : Paris ébranlé mais miraculé contre Strasbourg

L OM bat des nuls ou des equipes B 🤣

PSG - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Demain, on est leader :)) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 le 13 par hazard

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1785211688
2
Strasbourg
16851217107
3
O. Marseille
15750215510
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading