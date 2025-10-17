Lamine Yamal refait des siennes, le Barça doit payer

Impliqué dans de nombreuses polémiques, Lamine Yamal refait parler de lui en Espagne. L’ailier du FC Barcelone a décidé de vendre ses autographes via un site internet. Et tant pis si son initiative a un impact sur les engagements du club catalan.

Alors que Lamine Yamal devrait réintégrer le groupe face à Gérone samedi, ce n’est pas son retour de blessure qui fait parler. L’ailier du FC Barcelone est encore impliqué dans des polémiques. Cette fois, on parle d’un retard à l’entraînement qui aurait dû le priver d’une titularisation contre le Paris Saint-Germain (1-2) en Ligue des Champions. Mais sur ordre de la direction, Hansi Flick aurait finalement annulé la sanction prévue. Mieux vaut utiliser le conditionnel puisque l’entraîneur du Barça a lui-même démenti ce vendredi en conférence de presse.

En revanche, l’Allemand n’a pas été interrogé sur l’autre sujet du jour concernant Lamine Yamal. L’information a été révélée par Mundo Deportivo et nous apprend que la star blaugrana ne signe plus aucun autographe aux supporters. L’international espagnol a reçu une offre d’un site internet spécialisé dans la vente de vêtements et d’objets dérivés signés par des célébrités sportives. Pour le moment, l’agence qui représente Lamine Yamal discute toujours avec la société mais les deux parties devraient parvenir à un accord.

Le récent deuxième du Ballon d’Or a donc été prié de ne plus signer d’autographe afin de rendre sa signature plus rare et donc plus chère. De son côté, le Barça se rend bien compte de la popularité de son joueur et valide son initiative. Le club a pourtant besoin de la signature de Lamine Yamal pour respecter certains engagements, d’où les négociations lancées par les dirigeants barcelonais afin de garder un accès à quelques autographes de son propre talent. Une drôle de situation même si la pratique est déjà répandue aux Etats-Unis.